A kánikulában Ördög Nóra is megszabadult a ruháitól - képek

Óriási meglepetés: Ördög Nóra is a Megasztár műsorvezetője lesz

A napokban Tilla az Instagram-oldalán közölte, hogy idén Ördög Nórával vezeti majd a Megasztárt. "Nagyon örülök, hogy együtt csináljuk a Megasztárt Ördög Nóra! Nagy menet lesz, nagyon izgi és végre sok év után újra együtt vezetünk műsort!" - írta oldalán a TV2 sztárja, a videóban pedig a műsorvezetőtársa is megszólalt.

"Én egy titkos összetevője voltam ennek a dolognak, mert Tilláról mindenki tudta, egyértelműen. A Megasztár az összefonódik a te neveddel"– mondta a társát ölelgetve Ördög Nóra.

Tilla neve biztos volt

Fotó: TV2 / TV2

Már a zsűri névsora is nyilvános

Számos találgatás napvilágot látott az elmúlt hetekben arról, hogy kik zsűriznek majd az idén visszatérő Megasztárban. A tehetségkutató zsűrije, ahogy azt már a nézők megszokhatták, ötfős lesz, tagjai pedig a jelenkori zenei élet csillagai, akik megszámlálhatatlan telt házas nagykoncertet adtak, arany- és platinalemezek, valamint díjak sorát zsebelték be az évek során.

2024-ben a Megasztár legendája újraéled, mi pedig arra törekedtünk, hogy a lehető legrátermettebb, legméltóbb zsűrit ültessük egy asztalhoz.

Úgy vélem, erre az ötfős csapatra igazán büszkék lehetünk. Nagy várakozással tekintünk a Megasztárra, amiben a zsűrinek kulcsszerepe van" - nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

Az ötfős ítészcsapatot Rúzsa Magdolna, Marics Peti, Marsalkó Dávid, Molnár Ferenc Caramel és Papp Szabi alkotják. A közös munka pedig már el is kezdődött.

