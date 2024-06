Palvin Barbara hazatért Magyarországra

Palvin Barbara Instagram-oldalán megjelent egy friss fotó, mely Budapesten készült róla, azaz úgy tűnik, a modell hazatért Amerikából. A modell évek óta külföldön él, de mindig hangsúlyozza, hogy mennyire szereti Magyarországot, és amerikai férjével többször haza is látogatnak.

Merész ruhában bukkant fel a cannes-i filmfesztiválon

Sok más világsztár mellett Palvin Barbara is megjelent a cannes-i filmfesztiválon, fotói alapján pedig egyenesen Cannes királynőjének nevezte az Instagramon egy hozzászóló – ami nem is csoda, hisz a világhírű magyar modell fantasztikusan néz ki a kivágott, a hasát láttató ruhában.

Palvin Barbara másik, szolidabb szettben is megjelent a fesztiválon, hivatalos fotók készültek róla például május 20-án a Donald Trump fiatalkorát bemutató film, a The Apprentice premierjén. A modell erre az alkalomra egy csipkés fekete darabot választott, nézzen meg erről is egy képet!

Boldog házasságban él

Palvin Barbara nemrég Arnold Schwarzenegger fiával, Patrick Schwarzeneggerrel vett részt egy divatfotózáson, de egyébként boldog házasságban él Dylan Sprouse színésszel, akit ikertestvérével, Cole-lal együtt már gyerekként megismerhetett a közönség: ők játszották az ikerpárt a Zack és Cody életében és folytatásaiban.

"Képessé váltam arra, hogy egy olyan emberrel éljek együtt, aki nem a nővérem vagy valamelyik családtagom. Kemény együtt élni Barbival, de összességében megéri. Őszintén mondom!

Nagyszerűek a reggelek, nyugodt érzés a feleségem mellett ébredni.

Egyébként klassz kimondani, hogy a feleségem, ráadásul Borat hangján szoktam mondani. Ez is mókás. Amikor felébredek, és látom, ahogy a gyönyörű feleségem alszik, aztán ránézek a házunkban a kutyámra meg azokra a dolgokra, amiket szeretek, megnyugtató számomra. Arra késztet, hogy még keményebben dolgozzak" – mondta a Palvin Barbarával való együttélésről, a kapcsolatukról Dylan Sprouse.

A pár egy ideje Los Angelesben él, átköltöztek New Yorkból. "Dylan és én vásároltunk egy házat Los Angelesben, teljesen odáig vagyunk érte.

Mindent magunknak csinálunk a felújításnál, így a hétköznapokon simán lehet engem látni, ahogy padlót csiszolok, javítom az ablakokat, festek dolgokat.

Alapból lusta ember vagyok, de ilyen aktív sosem voltam még. Ez viszont normális, izgatottak vagyunk a közös projekttől" – mesélte a költözés idején Palvin Barbara.