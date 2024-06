Újraműtik a TV2 fiatal sztárját

Paprika Dorina a Séfek séfe című műsorban vált ismertté, majd a TV2 Farm VIP kaland realityjében is feltűnt. Majd elárulta, 40 kilótól szabadult meg rövid idő alatt, ugyanis súlyos betegsége miatt szigorú diétát kell tartania. A fiatal lány most az Instagram-oldalán tartott kérdezz-felelekben árulta el, hogyan érzi most magát.

Már ötven kiló mínusznál jár Paprika Dorina, akiért aggódik családja és barátai, hogy túlzásba esik a szigorú diétával, de ő tudja, hogy fontos tartania, mert szeretne meggyógyulni. A Farm VIP egykori sztárja nehéz időszakon megy keresztül, mióta megtudta, hogy komoly betegséggel, PCOS-sel és inzulinrezisztenciával kell szembenéznie, ami miatt az év elején műteni is kellett, olyan elviselhetetlen fájdalmai voltak. A lány akkor azt gondolta, hogy talán ezzel megoldódott a problémája, ha betartja az orvos utasításait ilyenkorra már minden rendben lesz, azonban nem így történt, szomorúan számolt be a rossz hírről közösségi oldalán.

Sajnos, hiába fogytam le és hiába váltottam életmódot, a cisztám továbbra is megmaradt, nem szívódott fel. Így a műtét mellett döntöttem, ami hamarosan meg is valósul

- írta szomorúan egy követője kérdésére válaszolva Paprika Dorina, akinek egy hatalmas félelme is van a betegsége miatt, mégpedig az, hogy nem lehet édesanya.

Engem az egész nagyon megviselt. Nem tudni, hogy majd a jövőben hogyan lehet nekem gyermekem. Azért is határoztam el, mert ennek a betegségnek az átka, hogy nagyon nehezen esik teherbe az ember.

Most még nem szeretnék anyuka lenni, de itt vagyok 19 évesen, és lehet, hogy jelenleg is fennáll ez a betegség. Most megyek majd további szűrővizsgálatokra. Húzom, halasztom ezt a dolgot, és mi van, ha nekem nem lehet gyerekem? Tavaly határoztam el, hogy leküzdöm a betegséget, és meggyógyulok, és lefogyok, hogy az én példámból mindenki tanuljon, és szívjon annyi energiát magába, hogy más is képes legyen erre” - magyarázta korábban a Farm VIP egykori sztárja, aki nem adja fel a küzdelmet a betegségével szemben.