Egyre rosszabb állapotban volt, a felére fogyott a magyar színész

Peller Károly hízékony típusnak tartja magát, mint mondja, nagyon oda kell figyelnie a súlyára. A színész 2017-ben egyszer már végigcsinált egy hosszabb fogyókúrát azért, hogy megkapja az Ének az esőben főszerepét. El is érte a célt, övé lett a szerep, de ahogy eltelt két év, elengedte magát, és a kilók jelentős része is visszatért.

Húsz évig fogyókúrázott

„Húsz évig fogyóztam tulajdonképpen, elegem volt. Ilyen alkat vagyok, nincs mit tenni, pedig a létező összes fogyókúrát kipróbáltam. Most egysze­rűen annyi történik, hogy már nem figyelek oda erre” – mondta akkor egy interjúban Peller Károly. "Elmúltam negyven, már nem kell szép és aranyos fiatal fiúkat játszanom, hiszen magam sem vagyok az. Most inkább az idősebb komikus vagy az apaszerepek találnak meg, és ez jól is van így. Önazonos vagyok a szerepeimmel, most ezeknek van itt az idejük. Ugyanúgy az orromig dobom a lábam a színpadon és bármikor lemegyek spárgába.”

Már az egészségére is hatással volt a túlsúlya

De végül 30 kiló szaladt fel rá az elmúlt években, az egészségi állapota miatt életmódváltásba kezdett, és egy súlyszabályzó esszenciát is bevetett sikeresen, hiszen 20 kilót fogyott, amit Facebook-oldalán mutatott meg.

"Nem csináltam a túlsúlyomból hiúsági kérdést, jól éreztem magam a bőrömben. Egészen addig így voltam ezzel, amíg az egészségem nem látta kárát.

Először a térdeim kezdtek el sajogni, de még ezzel is megbékéltem volna. Aztán kiderült, cukorbeteg vagyok. Ez egy nagy pofon volt.

Az édesapám és a nagyszüleim is azok voltak, tudtam, hogy milyen szövődményei vannak ennek a betegségnek és ezért határoztam el, hogy lefogyok és sikerült is"

– írta a színész az új fotójához, amit a Metropol szúrt ki.

Elképesztő a változás, nagyon sokat fogyott Peller Károly

Fotó: Peller Károly/Facebook

Éveken át zaklatta egy nő

Tavaly nyáron számoltunk be arról, hogy zaklatja Peller Károlyt egy nő, akiről már 2018-ban írtunk: akkor a színész kertjébe is bemászott, végül feljelentették, és pénzbüntetést kapott – de így sem állt le teljesen, a közösségi oldalakon továbbra is üzengetett neki.