Még sosem hallott titkokat árult el magáról a TV2 sztárja

Pető Brúnót szélesebb körben az Ázsia Expresszben ismerhették meg az emberek, azóta is rendszeresen feltűnik a TV2 műsoraiban, sőt, legutóbb már a népszerű vetélkedőben, a Zsákbamacskában műsorvezetőként is kipróbálhatta magát jó barátja, Marics Peti oldalán. Az énekes a kettejük kapcsolatáról is mesélt az interjúban, de magánéleti titkokat, meglepő részleteket is megosztott a nyilvánossággal, melyekről korábban nem beszélt.

Alapvetően olyan srác vagyok, aki szeret több lábon állni és felfedezni kis boldogságot mindenben.

A tévézés összeköthető a zenével: ugyanúgy emberekhez szólok, és vannak benne kreatív folyamatok, így örömmel mondtam igent a felkérésre. Az pedig a ráadás, hogy ilyen fiatalon fő­mű­sor­idő­ben lehetek a legnagyobb kereskedelmi tévé műsorában"- kezdte Pető Brúnó, aki nagyon hálás azért, hogy ekkora lehetőséget kapott a TV2-től.

Azt is elárulta, hogy szerencsés családba születtet, sosem szenvedett hiányt semmiből, de szeret a saját erejéből boldogulni.

Édesapám, Pető Zoltán kilencszeres válogatott labdarúgó volt, az 1996-os atlantai olimpián csapatkapitány volt. Egyáltalán nem erőltette rám, hogy focista legyek; azt mondta, azt csinálom, amit szeretnék, ő pedig elfogadja.

Így volt a zenével is, amit szerencsére támogatnak a mai napig, és büszkék rám. Anyukámnak közgazdász diplomája van, ezen a területen is dolgozik. 2010-ben született egy öcsém, aki szintén a labdarúgás iránt érdeklődik. Nálunk a foci a génjeinkbe van kódolva, kiskorunk óta foglalkoztat bennünket – focis kártyákat gyűjtöttünk, nézzük a meccseket –, de ő még fiatal. Nála az elkövetkezendő 6-7 év lesz a mérvadó, amikor kiderül, kiből lesz focista és kiből nem. Szerencsére jó családból jövök, és semmiben sem szenvedtem hiányt" - árulta el a Zsákbamacska műsorvezetője, aki édesapja miatt tudja, milyen a figyelem középpontjában élni, de igyekezett szerényen és alázattal kezelni a sikert.

Nem vagyok az az elszállós típus. Sosem éreztem magam királynak. Nagyon szeretek közvetlen és emberi lenni, és akkor érzem jól magam, ha nem vagyok megkülönböztetve azért, mert többen ismernek.

Ha mégis elszállnék magamtól, a barátaim a földön tartanának. Maximalista típusnak tartom magam: amit csinálok, azt szeretem úgy elvégezni, hogy elégedett legyek" - mondta, majd kitért arra is, hogy a karrierje és rengeteg feladata mellett, hogyan jut ideje a magánéletére, párkapcsolatáról is elárult egy-két részletet.

Nem tartom magam olyan fickónak, aki indokot ad a barátnőjének arra, hogy féltékeny legyen. Alapvetően is nagyon válogatós vagyok a csajok terén... Eleve az ember mindig a saját idejét tartja értékesnek, mert azt sajnos nem lehet venni, tehát annyi időd van, amennyit a sors ad neked.

Viszont ezt olyanokkal kell eltölteni és rájuk áldozni, akikben látsz fantáziát. Nem tudnám elképzelni, hogy valakivel összejövök, és úgy élem meg a párkapcsolatot, hogy három hónap úgyis múlva szakítunk... Ugyanis ez egy hosszabb folyamat, amíg az ember megtalálja azt, akivel egy hullámhosszon mozog" - fogalmazott visszafogottan a fiatal énekes, aki igyekszik megtalálni az egyensúlyt magánélete és karrierje között, hiszen barátaira és párjára is szeretne időt szakítani. Szerencséjére jó barátja Marics Peti, akivel sokat dolgoznak együtt.

Petivel öt éve haverok vagyunk, ismerjük egymás humorát, teljesen egy hullámhosszon vagyunk.

Marics a Dancing with the Stars alatt mutatta meg Stexnek, hogy milyen a mi baráti körünk igazából. Ugyanolyan az egész bagázs, mint amit látnak a nézők, ezért amire megérkeztem, addigra már Stex is teljesen profin működött, mint haver. Mondhatjuk, hogy befogadtuk Alexandrát a baráti körünkbe" - mondta a hot! magazinnak Pető Brúnó, aki azt sem tartja kizártnak, hogy az Ázsia Expresszhez hasonló műsorban tűnjön fel újra, mivel szeret versengeni.