Petőfi Zenei Díjat kapott Ákos, Gubik Petra és a Magna Cum Laude

Szombat este az A38-on adták át a Petőfi Zenei Díjakat egy gálaműsor keretében, amelyet a Duna TV, az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió is élőben közvetített. A díjakkal a közmédia ismeri el évről évre a hazai könnyűzene legjelentősebb teljesítményeit, idén már nyolcadik alkalommal osztották ki az elismeréseket.

Idén az alábbi előadókat díjazták:

Az év női előadója: Gubik Petra

Az év férfi előadója: Fehérvári Gábor Alfréd "Freddie"

Az év együttese: Magna Cum Laude

Az év zenei felvétele: Szarka Tamás: Otthon vagyunk

Az év koncertje: Ákos

Az év hangszeres előadója: Parno Graszt

Az év rádiós koncertje: 45 Street

Életműdíj: Földes László "Hobo"

"Azt már tudom, hogy díjat fogok kapni nyilván, de kicsit még hihetetlen ez az egész, mert zenei díjban még nem volt eddig részem, és nem is gondoltam, hogy az ember dolgozik, dolgozik, teszi a mindennapi dolgát, és csak csinálja, amit érez, amit szeret, ami boldoggá teszi, de az, hogy mondjuk ezt még díjazzák is, az egy mérhetetlen nagy megtiszteltetés, és ösztönző erő, hogy a jövőben csak így tovább, tovább, sőt még van hová tovább. Szóval jó érzés" – mondta a tavalyi Sztárban sztárt is megnyerő Gubik Petra még a díjátadó előtt egy videóban, amelyet az Instagramon is megmutatott.

Gubik Petra posztja az év női előadójaként:

Freddie ezzel szemben már kétszeres Petőfi Zenei Díjas énekes, műsorvezető, a Csináljuk a fesztivált! legutóbbi évadának győztese, miközben az 1999-ben alakult Magna Cum Laudét is több szakmai díjjal elismerték már, 2019-ben például Artisjus-díjat kaptak.

Ákos a díjat 30 éves szólókarrierjének ünnepi koncertsorozatáért, annak is a csúcspontjáért, az Operaházban tartott előadásért kapta, ahol versekkel, kórus- és komolyzenei kísérettel elevenítette meg az életművét, legismertebb dalait.

A Ghymes együttesből is ismert Szarka Tamás díjazott dalában, az Otthon vagyunkban a Felvidéket mutatta be, a hozzá készült klip tavaly augusztus 20-án jelent meg, a zoboraljai asszonykórus, valamint a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai is közreműködtek benne.