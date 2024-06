Új barátja van a durván megalázott, elvált magyar énekesnőnek - kép

Tavaly nyáron tudatta a nyilvánossággal a fiatal magyar énekesnő, Ponekker Virág, hogy rájött férje hűtlenségére, amit nem tudott számára megbocsátani. Ács Dániel, azaz Daniel Nike lemezlovasként vált ismertté, és nagyon népszerű volt a nők körében. Saját maga is elismerte, miután fény derült hűtlenségére, hogy több női rajongójának is küldött szexuális tartalmú üzeneteket, amit azóta nagyon megbánt.

Ponekker Virág és volt férje, Ács Dániel

Nagyon sokan aggódtok értem, ami a tetteim tükrében nem igazán megérdemelt, de azért jól esik, főleg, hogy a társadalom másik fele megdobál, leköp és névtelenül halálosan fenyeget.

Ez nem sajnáltatás, nyilván ez az, amit valójában megérdemlek. Lehet kamu mártírnak nevezni, de továbbra is vállalom a felelősséget a gerinctelenségemmel kapcsolatban" - ismerte el a hibáit Ács Dániel, akinek felesége, Ponekker Virág később meg is bocsátott, legalábbis igyekezett. Egy ideig úgy tűnt, hogy minden rendben köztük, dolgoznak a kapcsolatukon, majd decemberben mégis bejelentették, hogy menthetetlen a házasságuk.

Hiába a DJ beismerő vallomása, a bocsánatkérések, a követők és barátok támogatása, elárulta, hogy a válás mellett döntöttek.

A válás miatt azt gondolom, nem mostanában lesz ilyen csúcskategóriás autóm

- írta fotójához Ács Dániel, aki egy felsőkategóriás autóval fotózkodott, majd egy követője sajnálattal írta, hogy drukkolt a házaspárnak.

"Nagyon kedves tőled, de sajnos nagyon távol vagyunk már egymástól minden tekintetben" - válaszolt a hozzászólásra a hűtlen DJ, aki nagyon úgy tűnik, végleg elveszítette a feleségét, ugyanis az most egy másik férfi oldalán találta meg a boldogságot.

Ponekker Virág a megaláztatását követően igyekezett fiaik miatt is felállni a padlóról, áprilisban bokszolni kezdett, hogy levezesse a feszültséget, és új szenvedélyt talált benne magának. Az énekesnő nemcsak a küzdelmeiről, hanem boldogságáról is beszámolt a közösségi oldalán, ugyanis nemrég Nógrád vármegyében kirándult, és a képek között egy rejtélyes férfi is felbukkan az oldalán. A fotón azonban nagyon ügyeltek arra, hogy ne lehessen felismerni a férfit, aki minden bizonnyal a válófélben lévő Ponekker Virág új barátja - szúrta ki a Ripost.