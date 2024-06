Rihanna mindent elmondott gyerekei apjáról

Rihannával az Interview magazin készített tartalmas címlapsztorit, amelyben a világ egyik legismertebb énekesnője részletesen beszámolt a párkapcsolatáról, arról, hogy annak idején miként jöttek össze két gyereke apjával, ASAP Rockyval.

Mint kiderült, a kapcsolatuk barátságként indult azután, hogy 2011-ben együtt dolgoztak a Cockiness (Love It) remixén. Az MTV Video Music Awards akkori gáláján elő is adták közösen a dalt, ASAP Rocky pedig a színpadon a nagyközönség előtt fogta meg Rihanna fenekét – ami elég durva lépés volt, mindenki azt várta, az énekesnő majd a fejét veszi a produkció után.

Végül nem így lett, Rihanna és ASAP Rocky inkább összebarátkoztak, mivel egyébként hasonlóan gondolkodtak sok mindenről: "Ugyanúgy láttuk a divatot. Ugyanúgy láttuk a kreativitást. Sokszor kerültünk ugyanazokba a körökbe. És ezentúl egymás márkáit és termékeit is támogattuk" – magyarázta az énekesnő.

A kapcsolatuk aztán csak 2019-ben vált romantikussá, akkor viszont a Covid, a kényszerű összezártság hamar fel is gyorsította köztük a dolgokat – noha alapvetően mindketten óvatosan vágtak bele. "Már régóta ismertük egymást. Láttam őt kapcsolatokban. Ő is látott engem kapcsolatokban. Láttuk egymást a kapcsolatokon kívül is.

Tudtuk, hogy mire vagyunk képesek, és hogy milyen bajt hozhatunk egymás életébe.

Egymás szívét meg tudjuk javítani, de össze is tudjuk törni. Így hát nagy óvatossággal kezdtünk el randizni" – mondta erről Rihanna.

Szeretne még több gyereket

A párnak azóta két kisfia született (RZA és Riot Rose), ami az énekesnő szerint teljesen természetesen jött náluk, nem is igazán beszéltek előre a gyerekvállalásról. Rihanna most is elmondta, amit már korábban, hogy szeretné, ha még tovább bővülne egy család, főként egy kislányt szeretne végre a két fiú után.

Rihannáról egyébként hónapokig tartotta magát a pletyka, hogy harmadszor is terhes, ezt azonban pár hete megcáfolta. "Tudod mit, remélem, hogy lesz. Igen, szeretnék. Nem vagyok terhes, ha ezt kérdezed, de mindenképp szeretnék több gyereket" – válaszolta akkor arra a kérdésre, hogy szeretne-e még több gyereket ASAP Rockytól.