Felismerhetetlenre csúfítva, egy szál bugyiban vonaglik Rita Ora - képek

A koszovói-albán származású brit énekesnő, Rita Ora eddig sem volt túl szégyellős, gyakran meztelenül is látható az Instagram-oldalán közzétett bejegyzéseiben, de gyakran választ sokat láttatni engedő ruhákat különböző nagyszabású eseményekre is. A 33 éves énekesnőnek valóban nincs takargatnivalója, hiszen remek alakja van, azonban sokakat meglep néha, mennyire merészen mutogatja magát. Többször is látható volt már teljesen átlátszó ruhákban, melyek alatt szinte vagy akár teljesen meztelen volt, de a kritikák őt egyáltalán nem zavarták.

Egy ideje nem jelentkezett új dallal, most azonban elég bizarr klippel tér vissza, melyet az Ask & You Shall Receive című, legújabb dalához forgattak. Természetesen ez a videó is meglehetősen erotikusra sikerült, hiszen az énekesnő egy szál testszínű fehérneműben, egy széken ülve, hatalmas terpeszben vonaglik a legtöbb jelenetben. A merész klipben azonban még megdöbbentőbb, hogy Rita Ora szinte felismerhetetlenre sminkelve látható, a forgatáson készült fotóin szinte rá sem lehet ismerni a szexi énekesnőre.

Teljesen ámulatba ejtettek az új kislemezemre, az 'Ask & You Shall Receive' videóra adott reakciók.

Ezt egy éjszaka alatt forgattuk le a völgyben, a briliáns Dano Cerny rendezésében. A helyszín az Everything Everywhere All At Once egyik mosodája, a DoP pedig Stranger Things, és ARCHIVE Cavalli-t viseltem. Ez csak egy álom volt?" - írta bizarr képeihez az énekesnő, aki pár napja folyamatosan az új klipjét igyekszik népszerűsíteni a közösségi oldalain, de nagyon sok kritikát kap a megjelenése miatt. Követői szerint a klip olyan, mint egy pornófilm, és volt, aki egyenesen nevetségesnek nevezte Ora viselkedését, míg más zombihoz hasonlította csúnya sminkje miatt.

Az énekesnő 2007 óta vált igazán ismertté, számos sláger fűződik a nevéhez. Karrierje hamar elkezdett felfelé ívelni, nemcsak énekesnőként, hanem színésznőként is több lehetőséget kapott az elmúlt években, például A szürke ötven árnyalata-filmekben, vagy a Mélyütés című drámában is feltűnt. Ezenkívül zsűrizett az angol X-faktorban, valamint műsorvezetőként is kipróbálhatta magát, ugyanis Amerikában ő vezette a nagy sikerű America's Next Top Model egyik évadát Tyra Banks helyett, melynek első évada Magyarországon most ért véget.