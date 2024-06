Tíz év után meglepő döntést hozott Rubint Réka

Rubint Réka folyamatosan dolgozik, ha külföldre is utazik, az gyakran a munkája is egyben, alakreformtáborokat tart. Most úgy döntött, hosszabb szünetet tart, ilyen nem történt tíz éve. "Ez a nyár nekem többségében a pihenésről fog szólni. Lesz persze alakreformtábor július elején Törökországban. De utána hetekre kihúztam magam a naptárból” - nyilatkozta.

Rubint Réka és Schobert Norbi

Fotó: Instagram

„Végre nem az anyósülésen töltöm a nyári hónapokat, úton a fellépéseimre. Látom, mennyire gyorsan telik az idő, úgy nőnek a gyerekek, hogy csak pislogunk az apjukkal. Zalán is jövőre már gimnazista lesz, készül a felvételire. Kiskora óta építészmérnök akart lenni, és ezt azóta is komolyan veszi. Kitűnő tanuló, a matematika a mindene, mellette rajzol, épít, legózik. De el is várjuk tőle, mint ahogy Norbikától és Larától is, hogy tegyenek a céljaikért.

Amit lehet, azt megpróbáljuk nekik megadni, de a munkát nekik kell belefektetni.

Büszkék lehetünk rájuk, mert eltökélt fiatalemberek, sőt néha úgy kell rájuk szólni, hogy pihenjenek. De hamarosan utazunk együtt, lesz családi nyaralásunk, amit szerintem én még jobban várok, mint ők” – mondta a Storynak.

