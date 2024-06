Teljesen kétségbeesett Rubint Rella: Fogalmunk sincs, hova tovább

Mint írtuk, Rubint Rella férje, a focista Novothny Soma a Ruch Chorzów csapathoz szerződött, és egy ideje már Lengyelországban lakott, mire felesége és a kutyájuk is csatlakoztak hozzá. Azonban véget ért a szezon, így újra hazatért a házaspár, viszont eléggé kilátástalan helyzetbe kerültek, amiről Rubint Réka unokahúga számolt be egy videóban, és elárulta, hogy május vége óta ismét Magyarországon laknak.

Egyenesen Budapestről jelentkezünk, ugyanis május 26-án, vasárnap hazaköltöztünk. A lakás brutális állapotokban van...

Letelt tulajdonképpen ez a szezon Somának, lejárt a szerződése, így ismét itthon vagyunk, nem tudjuk, hova fogunk költözni, mi lesz a következő úti célunk" - kezdte Rubint Rella, aki férje miatt élt már Németországban és Cipruson is, most pedig Lengyelországban töltött pár hónapot.

Rubint Rella és Novothny Soma két évvel ezelőtt házasodtak össze

Fotó: Rubint Rella Instagram

Hazatérésük azonban nem olyannak bizonyult, mint amilyenre számítottak, sok nehézséggel kell szembenézniük, és azt sem tudják egyelőre, mennyi időt tölthetnek itthon.

Fogalmunk sincs, hova tovább, merre tovább, mi lesz velünk...

Most itthon vagyunk, és várunk ajánlatokra, hogy Somának jöjjön valami, aztán lehet, hogy újra Lengyelországban kötünk ki, mert nagyon jól éreztük magunkat ott: jó volt a csapat, a légkör, Soma is beilleszkedett, mindenki szerette, már konkrétan félig-meddig ért lengyelül. Nagyon nem akarunk itthon berendezkedni, de még meglátjuk, hol fogunk kikötni" - magyarázta a fitneszedző, akinek szavaiból kiderül, hogy elég kilátástalan a helyzetük férje karrierje miatt, ráadásul a gyerekvállalást is megnehezíti számukra, ami az esküvőjük óta folyamatosan téma volt.

Rubint Rella és Novothny Soma kapcsolata már évek óta tart, ezért nem lenne meglepő, ha hamarosan bővülne a családjuk. Bár Rubint még nem erősítette meg, hogy mikor szeretnének gyereket vállalni, de már többször is találgatták a követői vajon terhes lehet-e.

Nyilván majd babaprojekt is lesz, de most egyelőre nagyon a karrier van a szemem előtt, és csak az.

Annyira, hogy egyelőre nem tudok másra gondolni" - mondta korábban Rubint Rella, és azóta sem nagyon beszéltek a családalapításról, pedig két évvel ezelőtt házasodtak össze.