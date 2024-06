Itt van Rúzsa Magdi első fotója az új Megasztár forgatásáról

A Megasztár már júniusban begyújtotta a rakétákat, elkezdődtek a felvételek: a harmadik évad győztese is visszatér, de ezúttal zsűritagként. Itt van Rúzsa Magdi friss posztja:

A Megasztár túlzás nélkül megváltoztatta a magyar könnyűzenei piacot. Csak az első évad, 2003-ban olyan előadókat tett ismertté, mint a nyertes Tóth Vera, a másodiknak befutó, azóta A Dalt viszont megnyerő Oláh Ibolya, Gáspár Laci, Dér Heni, Galambos Dorina - ők mind azóta is a popzenei pályán vannak. A második évadot nyerte az addig teljesen ismeretlen, azóta igen sikeres Caramel a szintén aktív Palcsó Tamás előtt, akkor lett ismert Tóth Gabi, aki harmadik lett.

A harmadik évadban nem volt kérdés, annyira meggyőző volt Rúzsa Magdi, hogy egyáltalán nem túlzás rajt-cél győzelemről beszélni az esetében. Novák Péter - akkori zsűritag - bevallotta, hogy Rúzsa Magdi első előadása volt számára az egész, több hónapig futó műsor legemlékezetesebb pillanata. "Miután elénekelte a dalát, kiment, a zsűritársaimmal pedig némán meredtünk egymásra. Mindannyian éreztük, hogy vége a versenynek, pedig még el sem kezdődött” - emlékezett. Abban az évadban még olyanok versenyeztek, mint Varga Ferenc, Póka Angéla, Szabó Eszter, Polgár Odett, Puskás Peti vagy Heincz Gábor Biga.

Rúzsa Magdi a nagy sikerek előtt

Fotó: TV2

A negyedik évadot 2008-ban Király Viktor nyerte, ő is rendszeresen koncertezik máig, sokáig jutott az amerikai The Voice-ban is. 2010 volt, amikor nyert és itthon is ismert lett a nagyváradi Tolvai Reni, ő azóta is sikeres, akárcsak az abban a szériában másodiknak befutó Kökény Attila. Abban az évadban sokan drukkoltak a teljesen más világot képviselő, a mezőnynél 20-30 évvel idősebb Szíj Melindának is.

Ahogy a harmadik, a hatodik Megasztár-évad is egyértelműnek tűnt az első pár adástól kezdve, akkor bukkant fel a semmiből a még gyerek Radics Gigi, aki magasan a mezőny fölé nőtt.

Ma derült ki, kik lesznek a visszatérő TV2-es szupershow hetedik évadjának műsorvezetői, erről itt olvashat. Rúzsa Magdi pedig itt beszélt hosszabban a Megasztárról, amely megváltoztatta az életét.