Rúzsa Magdi megható levelet küldött a határon túli magyaroknak

Mint ismert, Rúzsa Magdi Verbászon, az egykori Jugoszlávia területén született 1985. novemberében, a Máté Péter-díjas magyar énekesnő, dalszövegíró, dalszerző a TV2 Megasztár című tehetségkutató műsorának harmadik győzteseként vált ismertté.

Fotó: Instagram/Rúzsa Magdi

Június 4-én kedden, a nemzeti összetartozás napján az Instagram-oldalán osztott meg egy levelet, amelyet „testvéreinek” címzett. "Büszke vagyok rád! Büszke vagyok arra, hogy még vagy, hogy kitartasz. Büszke vagyok arra a kicsi szűzanyára, aki a szívedben lakozik. A remegő kezedre, amivel vezeted az unokádat és magyarul tanítod köszönni. Én a könnyebb utat választottam, eljöttem, de azóta egyre és egyre hangosabban kiabálom, hogy VAGY, hogy mindenki vegye észre, mennyire jó, hogy vagy" - írta.

"Belőled nőttem én is, így a gyerekeimnek is beszélek rólad, hogy majd mindig tudják, hogyan dobban jól a szív. A kitartásod nélkül még többet veszített volna ez a nemzet. Isten éltessen és tartson meg minden határon túli magyart, és Isten éltesse az anyaországiakat is. Egyek vagyunk" - olvasható a posztban.

Fotó: Instagram

Fontos az asztali áldás

Rúzsa Magdi nemrég újra mesélt az anyaságról, hitéről és a zenei karrierjéről. "Amire rettentően büszke vagyok, az a közösen elmondott asztali áldás. Kétévesen már mondják, hogy »Édes Jézus, légy vendégünk…«, és imádom, amikor Lujzi bekiabál a végén, hogy ámen! Nekem talán az a legfontosabb, hogy vidáman üljük körül az asztalt, és ott mindig nyugalom és békesség legyen. Éjjel-nappal a gyerekekkel vagyunk, hiszek abban, hogy az első három év meghatározó, a legapróbb mozdulatok is, ahogyan kommunikálunk, a beszéd" - mondta.

Ismerik a vajdasági tájszólást

Azt is elmondta, mennyire szerencsésnek érzik magukat amiatt, hogy velük vannak a nagymamák, általuk pedig a gyerekek megismerik az ízes vajdasági tájszólást is. "Sokat járunk haza, ott a férjem családja, és édesapám is ott él a feleségével. De ezenkívül is van ott még sok olyan íz és erő, amit érdemes lesz átadnom. Szeretném, hogy sokat legyenek a Vajdaságban, és hogy tudják, milyen a határon túl magyarnak lenni. Nem a »magyarkodás« miatt, hanem azért, hogy értékeljék, hogy nekik már Magyarország az anyaországuk, és számukra így sok szempontból könnyebb lesz az élet."