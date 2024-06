Előkerültek a Sárkányok háza és a Geek Girl sztárjának szexi képei

A nagy áttörést a nemrég bemutatott Geek Girl hozta meg számára, mely első komoly főszerepe volt és nemvárt sikert hozott a Netflix streaming szolgáltatónak, melynek top 10-es lejátszási listáján már több mint egy hónapja előkelő helyet foglal el, és a Bridgerton családot is letaszította az első helyről, miután elérhetővé tették. A 21 éves Carey egy stréber, okostojás gimnazista lányt alakít a sorozatban, akit egy véletlennek köszönhetően felfedez a divatipar, és sikeres szupermodellt csinálnak belőle. Harriet Manners karaktere igazán szerethető, hiszen kicsit bolondos, de mégis ragaszkodik az elveihez, még akkor is, ha modellkarrierjét kockáztatja vele. A helyzet komikuma, hogy sokszor nem szándékosan csinál bolondot magából, ezt mégis imádják az emberek, ahogy a sorozatot is a nézők.

A Geek Girl Londonban játszódik, és valójában gyerekenek, tinédzsereknek szánták, mégis minden korosztály érdekesnek találja, hiszen mindenkit megszólít, így igazi családi sorozat lett belőle, hiszen nemcsak vicces, hanem valódi drámákat, megható pillanatokat is tartogat a nézők számára. A hatalmas siker ellenére még nincs hivatalos bejelentés arról, hogy várható-e a második évad, hiszen a sorozatot eredetileg csak tíz epizódra tervezték. Mivel a Geek Girl Holly Smale azonos című könyvsorozatán alapul, melynek számos kötete van, így elég nagy az esély a folytatásra, hiszen alapanyag bőven adott hozzá és a népszerűségét tekintve is ígéretesnek tűnik.