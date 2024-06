Schobert Lara teljesen összetört: zokogva mesélt a szakításáról

Mint írtuk, Schobert Lara szakított tíz évvel idősebb barátjával, a Kazinbarcika SC futballistájaként ismert Szekszárdi Tamással. A lány arról is beszámolt, hogy újra Budapesten él a szüleinél, bár egy most nyilatkozó ismerőse szerint már két hónapja külön élnek korábbi párjával.

"Már tavaly, karácsony környékén is szétmentek. Akkor aztán adtak egy új esélyt a kapcsolatnak, de belátták, hogy ez nem fog működni köztük, főleg azután, hogy Tamás Kazincbarcikáról Pécsre költözött. Ez tette be a kaput igazán... Márciusban már nem is voltak együtt, a legjobb tudásom szerint" – idézett egy bennfentes informátort a Bors.

Ezek szerint Schobert Lara és Szekszárdi Tamás kapcsolatát a távolság emésztette fel, ami nagyon megviselte a fiatal lányt.

"Rájöttem, hogy csak magadra számíthatsz, a családon és a barátokon kívül senkit nem fog érdekelni, hogy hogy vagy. Csak magadra tudsz hagyatkozni. Az, hogy te most magad alatt vagy, az tényleg senkit nem érdekel. Ez nagyon fáj, az ember pedig egy pici nyuszinak érzi magát.

Nekem most volt egy olyan pofon az életemben, hogy nélküle azt éreztem, hogy nincs tovább.

Kicsit most el is érzékenyültem. Rengeteg sok lány megy ezen keresztül át, rengetegen kérnek tőlem tanácsot. Nem adok még tanácsot, mert nekem is nehéz, de azt gondolom, hogy minden okkal történik. Hiszek abban, hogyha az élet valamit elvesz, akkor valamit adni fog utána.

Azt gondolom, hogy ez a pofon azért jött az életembe, hogy realizáljam, hogy ha én nem vagyok erős, és én nem teszem magam boldoggá, senkitől nem szabad a boldogságot várni.

Most az a legnagyobb célom, hogy magamat tudjam boldoggá tenni, majd utána be tudjak egy olyasvalakit fogadni, aki ehhez hozzátesz.

Egyébként kapcsolatfüggő ember vagyok, és sok esetben itt rontottam el: mindig mástól vártam a boldogságot és a változást.

Közben nem voltam boldog, és nem voltam magammal elégedett" - mesélte zokogva a Talk Tv Hungary Z generációs podcastjában.

Hozzátette, hogy a szakítás után teljesen magába fordult, azonban később megélte az érzelmeit.