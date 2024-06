Elvette 37 évvel fiatalabb barátnőjét a Scooter sztárja

A Scooter 60 éves frontembere, H. P. Baxxter elvette 23 éves párját, Sarah-t. Az énekes az esküvőről az Instagramon is mutatott egy fotót, amelyhez csak ennyit írt: "Friss házasok". Nézze meg a bejegyzését!

H. P. Baxxter Instagram-posztja a harmadik esküvőjéről:

A hírek szerint a kép egyébként a polgári ceremónián készült, a nagy lagzit pedig szombaton tartja a pár, nagyjából 150 vendéget várnak.

H. P. Baxxter tavaly szeptemberben kérte meg Sarah kezét: akkor úgy mesélte, hogy az eljegyzés egy romantikus utazás során történt, amikor egy régi Rolls-Royce-szal bejárták a Skót-felföldet és Skye szigetét.

Ki az az H. P. Baxxter?

A Hans Peter Geerdes néven született H. P. Baxxter a Scooter frontembere, aki korábban a Celebrate the Nun nevű new wave együttesben énekelt, valamint a The Loop nevű formációval (lényegében a Scooter elődjével) készített remixeket. Védjegye hidrogénszőke haja, amelyet állítólag kéthetente fest – miközben naponta kétszer is megborotválkozik.

A Scootert Hamburgba költözve, főleg a The KLF nevű együttes hatására alapította a kilencvenes évek elején, rajta kívül eredetileg Rick J. Jordan és Ferris Bueller voltak a bandában, de aztán folyamatosan cserélődtek a tagok.

A Scooter első lemeze ...and the Beat Goes On! címmel jelent meg 1995-ben, ezen szerepelt legelső slágerük, az akkoriban rengeteget játszott Hyper Hyper is. Legsikeresebb albumuk aztán a 2007-es Jumping All Over The World lett, amely meglepetésre egyből a brit slágerlista élére került, csak Nagy-Britanniában több mint 300 ezer példányt adtak el belőle.

Zenei stílusukat az első időszakban főleg a happy hardcore és a rave műfaja jellemezte, később azonban a house, a hard trance és a hard dance is helyet kapott a zenéjükben. Idővel rákaptak arra, hogy egy-egy jellegzetes stílusnak szenteljenek egy albumot, így jött náluk a jumpstyle és a hardstyle, majd az EDM-korszakban a dubstep és a progresszív house.