Selena Gomez visszatért a régi munkájához

Selena Gomez nagy bejelentést tett Jimmy Kimmel késő esti show-jában, a Jimmy Kimmel Live-ban: elárulta, hogy ő is benne lesz a Wizards of Waverly Place (magyarul Varázslók a Waverly helyből) című tinisorozat rebootjában – legalábbis annak első epizódjában.

A dolognak azért van jelentősége, mert Selena Gomez annak idején ezzel a sorozattal vált ismertté még tinédzserként, a műsorban el is mondta, hogy mennyire sokat jelent számára a széria. "Ez egy olyan sorozat, ami sokat jelent nekem... Az első epizódban fogok szerepelni, de executive producer is vagyok.

Meg vagyok hatódva, mert ez a kezdet, innen indultam.

És hogy így tiszteleghetek a műsor előtt, az tényleg nagyszerű, alig várom, hogy az emberek lássák az új sorozatot" – mondta Selena Gomez. Nézze meg a beszélgetést!

Selena Gomez bejelentése Jimmy Kimmel műsorában:

Az énekesnőként is jól ismert színésznő a kétszeres Emmy-díjas tinisorozatban 2007 és 2012 között között játszotta a főszerepet, Alex Russót, ez idő alatt több mint száz epizódban láthatták a nézők. Selena Gomez annak idején ezzel a szériával került be a legjobban kereső gyerekszínészek közé, a Nickelodeon nézői 2009-ben és 2010-ben is a kedvenc tévés színésznőjüknek szavazták meg.

Úgy tűnik, a Varázslók a Waverly helyből nemcsak Selena Gomeznek, de több főszereplőnek is sokat adott, a hírek szerint ugyanis más színészek is visszatérnek legalább egy epizódra: David Henrie (Justin Russo), Mimi Gianopulos (Giada Russo), Janice LeAnn Brown (Billie) és Alkaio Thiele (Roman) éppúgy közreműködnek az új verzióban is.

Másik sorozaton is dolgozik

Selena Gomez a negyedik évadra aztán otthagyta az eredeti sorozatot, és inkább az éneklés és a filmek felé fordult: később olyan produkciókban láthattuk, mint a Ramona és Beezus: A kaland házhoz jön, a Csajok Monte Carlóban, a Spring Breakers – Csajok szabadon, az Utórengés, a Versenyfutás az idővel, a Sodródva vagy a Rossz kisfiú.

Mostanában így is újra tévésorozatban lehet látni, már a negyedik évad érkezik ugyanis a Gyilkos a házban című krimiből, amelyben Steve Martinnal és Martin Shorttal szerepel – alapvetően ezt népszerűsítette Jimmy Kimmel műsorában is.