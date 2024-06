Kiderült, miért halt meg 49 évesen a Crazy Town énekese

Mint írtuk, 49 évesen meghalt a Crazy Town frontembere, a Seth Binzer néven született Shifty Shellshock, mostanra pedig az is kiderült, hogy mi okozta a halálát – az együttes menedzsere, Howie Hubberman ugyanis elmondta, hogy az énekes véletlenül túladagolta magát.

"A halál oka a vényköteles gyógyszerek és az utcán vásárolt drogok kombinációja volt. Shifty a barátom volt, és nagyon szerette volna rendbe hozni magát – de sajnos ehhez a pontos eszközei nem voltak meg senkinek, köztük nekem sem" – nyilatkozta Howie Hubberman a People magazinnak.

"Seth Binzer mindig küzdött a függőséggel, és a Crazy Town és a Butterfly gyors sikere után soha nem sikerült olyan szintet elérnie, hogy komolyabban foglalkozzon a függőségével. Mindannyian megpróbáltuk, de végül mindannyian elbuktunk, máskülönben Shifty még mindig itt lenne" – mondta a menedzser.

A Crazy Town énekese és menedzsere: Shifty Shellshock és Howie Hubberman

Fotó: Instagram/Howie Hubberman

Hivatalosan egyébként még nem erősítették meg, hogy Shifty Shellshock halálát drogtúladagolás okozta, bár a helyszínen talált, jellemzően drogfogyasztáshoz használt eszközök alapján a rendőrség kezdettől fogva gyanította, hogy mi történt. Azóta a boncolás is megtörtént, a toxikológiai vizsgálat eredményére azonban még várni kell – így a halotti anyakönyvi kivonaton sem tüntethették fel a halál okát.

Könnyen jött a siker

Az 1974-ben Los Angelesben született Shifty Shellshock a kétezres évek elején vált híressé a Crazy Town zenekarral, amelynek legnagyobb slágere a Howie Hubberman által is említett Butterfly volt. A dal világszerte az első helyen szerepelt a zenei listákon, beleértve a Billboard Hot 100-as listáját is, miközben annak idején a videoklipjét is rengeteget játszották az MTV-n és más zenei csatornákon:

Shifty Shellshocknak közben többször meggyűlt a baja a törvénnyel is: 2012-ben három év próbaidőre ítélték, miután kokaint találtak nála, de testi sértés, bolti lopás és ittas vezetés miatt is tartóztatták le. A drogokról olyan tévéműsorokban is megpróbált leszokni, mint a Celebrity Rehab vagy a Sober House, de – mint Howie Hubberman is mondta – soha nem járt teljes sikerrel.