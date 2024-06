Teljesen meztelen legújabb fotóján Sofía Vergara - kép

Nehéz időszak áll Sofía Vergara mögött, ugyanis nagy döntést kellett megoznia férjével, Joe Manganiellóval, akivel hosszú ideje alkottak egy párt, majd hét év házasság után mégis a válás mellett döntöttek. Majd nemrég beperelték őt legújabb sorozata, a Griselda miatt, melynek premierjét is megpróbálják megakadályozni egy jelenleg zajló perben a történetet ihlető Griselda Blanco örökösei. A sorozat egyébként hatalmas sikert aratott, Vergara a válása után is inkább a karrierjére koncentrál, hiszen hosszú ideje ez volt az első komolyabb szerepe, melyben megmutathatta, hogy nem csak gyönyörű, hanem tehetséges is.

Sofía Vergarát a Griseldában szándékosan elcsúfították a maszkmesterek

Fotó: Netflix

Az 51 éves szexi latin színésznő és férje, Joe Manganiello tavaly nyáron jelentették be, hogy a válás mellett döntöttek, de az okokról eleinte egyáltalán nem beszéltek. Valódi álompárnak számítottak, ezért sokakat megleptek, viszont közelményükben kérték, hogy mindenki tartsa tiszteletben, hogy az okokat nem szeretnék részletezni. Később Sofía Vergara mégis úgy döntött, hogy elárulja, miért ért véget a házasságuk.

Nemrég váltam el a második férjemtől, akivel 10 évig voltunk együtt. A házasságom azért ment tönkre, mert a férjem fiatalabb volt tőlem...

Ő gyerekeket akart, én pedig nem akartam öreg anyuka lenni. Úgy érzem, ez nem fair a babával szemben. Tisztelem, aki ezt csinálja, de ez már nem nekem való" - vallotta be csalódottan Vergara, aki exférjével a gyerekkérdésben nem tudott megegyezni. Bár évtizedeket letagadhatna valódi életkorából az 51 éves színésznő, ő mégis úgy látja, már az ő korában nem vállalna gyereket. Sofía Vergarának az előző házasságából egyébként született egy fia, aki már 32 éves elmúlt, így édesanyja inkább azt várja, hogy nagymama lehessen.

Sofía Vergara azóta már túltette magát a történteken, és exférje is túllépett, hiszen azóta egy másik nő oldalán találta meg a boldogságot. A latin dívát is hírbe hozták már újabb férfiakkal, de ő nem erősítette meg az új kapcsolatról szóló pletykákat, sőt, azt állította, hogy jelenleg egyedülálló, valószínűleg nem alakult ki komoly kapcsolata. A színésznő inkább megéli a szabadságát, gyakran mutogatja magát merész szettekben a mai napig, vagy a közösségi oldalán szexi képeken. Most egy régebbi, teljesen meztelen fotóval lepte meg követőit, melyen csak néhány kávészem takarja meztelen testét.