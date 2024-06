Több nő nemi erőszakkal vádolja a Spandau Ballet énekesét

A Spandau Ballet volt sztárját azzal vádolják, hogy több nőt is szexuálisan zaklatott: a 36 éves férfi, aki egy évig volt az ismert zenekar frontembere, állítólag filmre vette magát, így tárgyi bizonyíték is van ellene. A vád szerint olyan áldozatokra is ráerőszakolta magát, akik nem akartak engedni a közeledésének.

A bírósági iratok szerint az énekes arról fantáziált, hogy alvó nőkkel szexel.

Az egyik nőt az énekes állítólag szexuálisan bántalmazta és filmre vette, miközben aludt Cannes-ban. Az nem világos a Mirror cikkéből, hol történt ez, hotelszobában vagy más helyen, ahogy az sem derül ki, hogyan jutott be oda a popsztár. Egy másik áldozat azt állította, hogy szexrabszolgájaként kezelte őt, volt, hogy hatszor is szexet követelt tőle a férfi – majd amikor a nő nem engedett, erőszakkal tette őt magáévá.

Fotó: Instagram

Az ügyész szerint a férfi előadóművészként egyfajta szexszimbólum, de valami nincs rendben vele. „Nagyon jóképű és fizikailag fitt. Énekel, gitározik, és azt mondják róla, hogy sármos és karizmatikus. A sötét oldala nem az első dolog, amit sok nő és lány észrevesz rajta. De több nő tanúsíthatja, hogy személyiségének van sötét része" – mondta róla.

