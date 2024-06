Máris megvan Sydney van den Bosch következő esküvőjének dátuma

Nem sokat bánkódott válását követően Sydney van den Bosch, aki tavaly ősszel árulta el, hogy elválnak Egerszegi Tamással. Nem sokan lepődtek meg a bejelentésen, ugyanis régóta többen is gyanakodtak rá, hogy megromlott a házasságuk, de ők ezt folyton cáfolták. A Szerencsekerék szerencselánya elárulta később, hogy igazak voltak a híresztelések, sokkal előbb szakítottak, minthogy ők ezt tavaly nyáron elárulták volna. Hét év együttélés után mégis úgy látták jónak, ha vége a viszonyuknak, mivel nagyon sok időt kellett külön tölteniük a különböző életvitelük miatt. Azóta nemcsak a modellre, hanem volt férjére is rátalált a boldogság, nemrég megmutatta új barátnőjét a közösségi oldalán is.

Sydney van den Bosch-t most az újabb esküvőjéről kérdezték, ugyanis új párja, Beni év elején megkérte a modell kezét, amikor együtt Balira utaztak. Nem vártak túl sokat az esküvő szervezésével, sőt, már a biztos dátum is megvan..

Jegyben járunk, és vészesen közeleg a közös nagy napunk, már a dátumot is kitűztük.

Nagyon hasonlítunk egymásra kívülről-belülről. Az elején gyorsan közel hozott minket egymáshoz az, hogy ennyire hasonló az érdeklődési körünk, és a legtöbb kérdésben ugyanúgy gondolkodunk. Többször is előfordult, hogy a kapcsolatunk kezdetekor megkérdezték tőlünk a barátok, hogy testvérek vagyunk-e, hiszen ugyanolyan kék a szemünk, és a vonásaink is hasonlóak. Úgy érzem, megtaláltam a másik felem" – áradozott a modell a hot!-nak.

A TV2 sztárja és a vőlegénye most ismét Spanyolországban nyaraltak, ide utaztak először együtt, amikor összejöttek. "Apukám nővére 15 éve kint él Spanyolországban, őt látogattuk meg.

A családunk holland ága több országban, a világ minden táján fellelhető, többek között Spanyolországban is.

A külföldi rokonaink nagyon szeretik Magyarországot, eddig mindig ők jöttek, és én voltam az idegenvezetőjük, de most fordult a kocka! Kicsit a megszokások rabja vagyok, szeretem a jól bevált helyeket, pláne úgy, hogy nem állt sok idő a rendelkezésünkre, hiszen összesen négy napot töltöttünk volna ott, viszont a reptéren történt kavarodás miatt végül mindössze két teljes napot voltunk távol az otthonunktól" - árulta el a modell.