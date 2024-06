Szabó Zsófi hatalmas dekoltázst mutatott, még Kasza Tibi is zavarba jött - videó

A Szerencsekerék itthon a 90-es években futott szép sikerrel, persze akkoriban még nemigen volt erős konkurencia. Az alaposan átalakított műsort a TV2 hozta vissza sok évvel később, remek nézettséggel ment. Márciusban egy időre pihenőre ment a vetélkedő, de júniusban új részekkel tért vissza.

A Szerencsekerék péntek esti adásában Szabó Zsófi lesz a sztárvendég. A színész-műsorvezető 19 évesen kezdte karrierjét a csatorna Jóban Rosszban című napi sorozatában, most hosszú évek után tért vissza a TV2-re, jelenleg pedig a Mokka egyik házigazdája. Mindemelett a márciusban indult TV2 Klub hivatalos nagykövete, ami kifejezetten nőknek szánt tartalmakkal kedveskednek a nézőknek. A nőknek szóló kábelcsatorna országos televíziós premierekkel, közkedvelt formátumokkal várja a nézőket egész nap. Szabó Zsófi a tévés munkája mellett komolyabban modellkedik is, így nagy erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy magánéletét és karrierjét is összehangolja.

A Szerencsekerékben Zsófi bebizonyította, hogy a vetélkedőben is megállja a helyét, azonban dekoltázsa igencsak elvonja a figyelmet a műsorról. A kerék fogatásnál többször is meg kellett igazítania a mélyen dekoltált ruháját, nehogy kiessenek belőle a mellei.

A videón ön is megnézheti a jelenetet:

Ha engem kérdezel Zsófi, ez a felső tökéletesen lett kiválasztva ehhez a játékmenethez

- jegyezte meg a műsorvezető, Kasza Tibi, mire Szabó Zsófi mosolyogva csak ennyit felelt, hogy ő is érzékeli.

A vetélkedő folyamán Kasza Tibinek többször is figyelmeztetni kellett a másik két játékost, hogy szigorúan csak a kereket figyeljék.

Fotó: TV2

Közel négymillió forintot bukott

A TV2 sikeres vetélkedőjének egy korábbi adásában egy Norbi nevű férfi jutott el a végjátékba, ahol egy összetett szót kellett kitalálnia 20 másodperc alatt.

A játékos egy darabig tanácstalan volt, majd rájött az összetett szó első felére. Innen már gyerekjáték lett volna megfejteni, de kifutott az időből. A helyes válaszra rátalált, de későn, így összesen 3 millió 960 ezer forintot bukott.