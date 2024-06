Szakíthatott az Ázsia Expressz egykori sztárpárja

Hegyes Bercit a Dancing with the Starsban ismerhette meg a közönség, ahol rögtön az első évadban elképesztő sikert aratott Gelencsér Tímea oldalán, hiszen megnyerték a versenyt. Azonban nem ez volt az egyetlen kupa, amit a magasba emelhetett, hiszen a harmadik évadban Csobot Adél partnereként fölényes győzelmet arattak. A négy évadból, így kettőt Hegyes Berci és tanítványai nyertek, sőt, szerelmét is a műsornak köszönhette.

Hegyes és Vágner Fanni a kulisszák mögött ismerte meg egymást, ugyanis a szőke lány a Dancing with the Stars fodrásza volt. A sztárpár 2022-ben vállalta fel kapcsolatát a nyilvánosság előtt, majd az Ázsia Expressz legutóbbi évadában is feltűntek, melyben egészen a döntőig jutottak, és küzdöttek Kucsera Gábor és Tóth Dávid egykori olimpikonok ellen végül másodikként kerültek ki a hajszából.

Márciusban még arról pletykáltak, hogy a harmincéves táncos és barátnője már az esküvőjüket tervezgetik, de nagyon úgy tűnik, hogy ahelyett a szakítás mellett döntöttek, és ez egyre több követőjüknek feltűnt.

Fannival nagyon jól megvagyunk. Sokat szoktunk utazgatni. Nagyon a társamra találtam Fanni személyében, nagyon szeretjük egymást.

- mondta pár hónappal ezelőtt Hegyes Berci a TV2-nek, és azt is hozzátette, hogy az esküvő napja is "egyre közeledik".

Két évig volt egy pár Hegyes Berci és Vágner Fanni, ezzel a képpel jelentették be egykor, hogy egy párt alkotnak

Fotó: Hegyes Berci Instagram

Hegyes sokáig kereste az igazit, az évek során sokan összeboronálták a táncos műsorbeli partnereivel is, először Gelencsér Tímeával, majd Nagy Rékával. A férfi bevallása szerint nagyon jó barátság alakult ki közte és egykori táncpartnerei között, azonban több nem lett a kapcsolatokból. Majd 2022 nyarán feltűnt a közösségi oldalán egy titokzatos szőke lány, akiről eleinte nem nagyon árult el információkat. Végül júliusban elárulta, hogy a Dancing with the Starsban ismerkedtek össze, és szerettek egymásba, majd egy évvel később az Ázsia Expressz mexikói forgatása alatt még erősebb lett a kapcsolatuk.

A szerelmespár az utóbbi időben azonban egyre furcsábban viselkedik, hiszen nem töltenek időt egymás társaságában, legalábbis a közösségi oldalaik alapján úgy tűnik. Az utolsó közös bejegyzésük március végére tehető, előtte viszont gyakran osztottak meg közös fotókat vagy videókat magukról.