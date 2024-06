Szandi hatalmas koncertbotrányáról az alapítvány vezetője is megszólalt

Mint ismert, az elmúlt napokban sokat lehetett hallani arról, hogy Szandi hatalmas koncertbotrányba keveredett, aki nem győz magyarázkodni az elmaradt fellépése miatt. A kínos esemény abból indult ki, hogy egy amatőr szervezőcsapat jótékonysági eseményt szervezett egy felvidéki kis településen, melynek célja egy rászoruló, nehéz helyzetben lévő család megsegítése lett volna. Több fellépőt is meghívtak, köztük volt Szandi is, akivel szerződést is kötöttek, erre hivatkozva nem lépett fel Szandi. Az énekesnő és férje, Bogdán Csaba állítása szerint a szerződésben foglaltaknak megfelelően 50 fő alatt nem vállalják a fellépést, és amikor a helyszínre érkeztek, látták, hogy nagyjából 8 fő lézeng a színpad előtti területen, ezt pedig megalázónak tartották, Szandi így nem is lépett fel.

Azonban a koncertért járó összeget felvette, majd miután tudomást szerzett a média az ügyről, a közösségi oldalán árulta el, hogy félre volt informálva, ezért úgy döntött, hogy visszautalja a közel hatszázezer forintot. Az énekesnő most mindent elkövet azért, hogy jóvátegye a történteket, de azt is leszögezte, hogy ő erről nem szeretne többet beszélni, és elnézést kér az ügyben érintettektől.

Kallós Daniela, az Angyali Kezek Nonprofit szervezet vezetője is megszólalt, aki szerint kommunikációs probléma miatt alakult így a helyzet.

Mi egy egészségügyi szervezet vagyunk, betegeket gyógyítunk, nem azzal foglalkozunk, hogy ilyen eseményeket szervezzünk.

A munkánk során találkoztunk ezzel a családdal tíz évvel ezelőtt, de csak tavaly derült ki, hogy nagy a baj, mert bántalmazzák őket, mélyszegénységben élnek és betegek. Januárban jutottunk be hozzájuk, akkor láttuk, hogy milyen körülmények között élnek" - kezdte Kallós Daniela, aki szerette volna támogatni a családot, ezért döntött úgy, hogy jótékonysági koncertet szervez számukra.

"Ekkor találtuk ki, hogy csináljunk egy jótékonysági programot, amihez felkértünk egy rendezvényszervezőt

. Nem álltunk kapcsolatban Szandival, mert a rendezvényszervező azt a tájékoztatást adta, hogy Szandi jön és mindent tud.

Ott derült ki, hogy semmit nem tudott, mert mikor mondtam Szandinak, hogy itt van a család is, nem értette, hogy miről van szó, ő csak annyit tudott, hogy fellépni jött" - magyarázta a hölgy, aki úgy érzi, hogy jogtalanul bántják az énekesnőt.