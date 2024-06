Újabb részletek derültek ki Szandi koncertbotrányáról

Durva koncertbotrányba keveredett Szandi, aki nem győz magyarázkodni az elmaradt fellépése miatt az elmúlt napokban. Történt ugyanis, hogy egy amatőr szervezőcsapat jótékonysági eseményt szervezett egy felvidéki kis településen, melynek célja egy rászoruló, nehéz helyzetben lévő család megsegítése lett volna. Több fellépőt is meghívtak, köztük volt Szandi is, akivel szerződést is kötöttek, erre hivatkozva nem lépett fel Szandi. Az énekesnő és férje, Bogdán Csaba állítása szerint a szerződésben foglaltaknak megfelelően 50 fő alatt nem vállalják a fellépést, és amikor a helyszínre érkeztek, látták, hogy nagyjából 8 fő lézeng a színpad előtti területen.

A szervezők közül valaki utólag kiszivárogtatta, hogy Szandi ki sem szállt a kocsiból, azonban a fellépésért járt pénzt elfogadta, amiről azt állítják majdnem hatszázezer forintnak megfelelő összeg volt, azonban az énekesnő ezzel sem ért egyet.

Egyre több az ellentmondás Szandiék és a szervezők között, hiszen az énekesnő elmondása alapján fogalmuk sem volt arról, hogy ez egy jótékonysági koncert, és ha a szervezők megadják a számlaszámot a teljes összeget visszautalják. Utólag nem is értik, hogy miért a helyszínen derültek ki ezek a részletek, és ott semmilyen feszültséget nem éreztek a szervezők részéről, sőt, még utólag e-mailt is váltottak egyikükkel, és abból sem derült ki, hogy neheztelnek az énekesnőre.

Szandit és férjét is nagyon megdöbbentette, hogy ekkora botrány lett az ügyből, úgy gondolják, hogy a szervezők között egy belső feszültség keletkezett a történtek miatt, nem értettek egyet a döntéssel, így valaki szándékosan szivárogtatott ki érzékeny információkat a sajtónak, így méltatlan helyzetbe hozva az énekesnőt.

Időben érkeztünk, ahogy mindig, és döbbenten tapasztaltuk, hogy egy óriási focipályán nyolc ember lézeng, további húsz a büfében.

Megálltunk a színpad mögötti füves területen kocsival, ahol még egy sátor sem volt felállítva. Szandi a kocsiban maradt, én szálltam ki tájékozódni...

Akkor tudtuk meg, hogy ez egy több fellépős jótékonysági rendezvény, amiről nekünk nem szóltak. Azzal kezdte az alapítvány vezetője, hogy ők nem rendezvényszervezők, hanem egy alapítvány és nagyon sajnálják.

Ők csak jószándékú emberek, akik segíteni akarnak. Elnézést kértek és mondták, hogy természetesen rendezik az anyagiakat. Mi nem kértünk és nem követeltünk semmit, ha nem fizetik ki, akkor is eljöttünk volna. Ez itt nem a pénzről szól, hanem arról, hogy egy futballpályán nyolc ember előtt műsort adni szakmailag hiteltelen lett volna, ez nagyjából olyan, mintha a nappaliban énekelt volna a családnak" - magyarázkodott Szandi férje, majd az énekesnő is elmondta, hogy nagyon megviseli őket lelkileg ez a botrány, hiszen félreértés történt.

Szakmai pályafutásom során soha nem fordult még elő, hogy elmentem egy megbeszélt koncertre, de nem léptem fel.

Az fáj a legjobban, hogy pont a tisztességünket kérdőjelezték meg, pedig mindig kínosan ügyelünk minden részletre. Minden előadás előtt ott vagyok pontosan harminc perccel. Sokszor előfordul, hogy nem teljesülnek az ígért feltételek, de mindig azon vagyunk, hogy mentsük az előadást.

Méltatlannak és megalázónak érzem, hogy nyolc ember előtt lépjek fel és nem igaz az, hogy lett volna kit odaterelni, mert szinte üres volt az egész.

Az alapítvány vezetője tökéletesen megértette ezt, és nagyon sajnálta a történteket. A legnagyobb szeretetben és békében jöttünk el" - magyarázta a Borsnak az énekesnő, aki már 35 éve van a zenei pályán, de ilyen rossz tapasztalata még nem volt. Egyelőre nem derült ki, hogyan történt a félreértés a szervező és Szandiék között, és ki nem mond igazat, de egyre több az ellentmondás a történtekkel kapcsolatban.