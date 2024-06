Váratlan fordulat Szegedi Fecsó és a párja kapcsolatában

Másfél hónappal a gyerekük születése után szakított Szegedi Fecsó és a párja, Géczi Bea, de hamar kibékültek: a nő már visszafogadta az egykori realityszereplőt. "Hazaért, mindent megbeszéltünk, béke van" – mondta Géczi Bea a Blikknek.

Mi történt korábban?

Mint írtuk, május végén Géczi Bea egy Instagram-sztoriban közölte, hogy betelt nála a pohár, szakított Szegedi Fecsóval.

Különválnak az útjaink… sajnos a buli, pia fontosabb neki, mint a gyerekei.

Nem tűrök tovább! Eleget tűrtem! Itthon vagyok a 6 hetes babánkkal, aki a kórházból jött haza. De apucinak fontosabb volt lejáratni!" – írta akkor.

"Lehet engem bántani, de sose hagynám ott a beteg, 6 hetes gyerekem… és még büszkén posztolgatok boldogan. Melyik szülő tud ilyenkor nevetni? Jól érezni magát? Aki képes elutazni és itt hagyni a 6 hetes babáját, aki egy hétig kórházban volt és még le is járat… az viselje a következményeit!

A gyerekek az elsők, bármi is történjen. De Fecsó, te érezd jól magad, amíg én a beteg fiaddal itthon szenvedek!

Nem kívánom senkinek azt, amit az elmúlt hetekben átéltem! Apuci meg egyszer bejött a kórházba a 6 nap alatt. Volt más dolga biztos" – folytatta Géczi Bea, aki a végén annyit még hozzátett, hogy "már jól van a pici", otthon van vele.

Áprilisban született a második gyerekük

Géczi Bea és Szegedi Fecsó második gyereke április közepén született meg, amiről a pár még együtt számolt be az Instagramon – később pedig azt is elárulták, hogy a baba az Evron nevet kapta. Az első közös gyereküknek szintén különleges neve van, Elliotnak hívják: 2022 őszén született az Egyesült Államokban, de rajtuk kívül mindkét szülőnek van egy-egy fia a korábbi kapcsolatából is.

Szegedi Fecsó korábbi felesége Vasvári Vivien volt, akivel együtt váltak ismertté a Feleségek luxuskivitelben című realitysorozatban. Az ő közös gyereküket Edwardnak hívják, de azóta Vasvári Viviennek is született más partnertől gyereke.