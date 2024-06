Géczi Bea exe megdöbbentő dolgokat mondott a Szegedi Fecsóval való szakításról

Mint írtuk, Szegedi Fecsó párja, Géczi Bea egy Instagram-sztoriban közölte, hogy betelt nála a pohár, szakított a korábbi realityszereplővel. Arra hivatkozott, hogy Szegedi Fecsónak fontosabb volt szerinte a bulizás, mint a gyerekei.

Különválnak az útjaink… sajnos a buli, pia fontosabb neki, mint a gyerekei.

Nem tűrök tovább! Eleget tűrtem! Itthon vagyok a 6 hetes babánkkal, aki a kórházból jött haza. De apucinak fontosabb volt lejáratni!" – tette közzé a napokban Géczi Bea posztjában, de azóta nem nyilatkozott, Szegedi Fecsó pedig jelenleg külföldön forgat, így egyelőre ő sem reagált a bejelentésre.

Szegedi Fecsóékat korábban fenyegette Mandula Ádám

A szakítás híre Bea exéhez, Mandula Ádámhoz is eljutott, aki áprilisban szabadult a börtönből, és azóta igyekszik minél több időt tölteni közös fiukkal. Az apukának korábban több zűrös ügye is volt, sőt, még Beáékat is durván megfenyegette, ami miatt a párnak rendőrt kellett rá hívnia. Ádám Instagramon árulta el, mi a véleménye a szakításról, ami mindenkit meglepett:

Nagyon nem örülök neki, és nagyon remélem, hogy minél előbb ki fognak békülni! Ennek a két embernek nagyon nagy szüksége van egymásra. Mondjuk, én annyira nem látok bele a kapcsolatukba, de nyilván azt szeretném, hogy kibéküljenek, mivel ott van két csoda szép gyermek.

Nekik az a legfontosabb, hogy egy jó kis családban nőjenek fel. Én külső szemmel azt láttam, hogy velük minden oké, szeretik egymást. Úgyhogy én azt szeretném, hogy legyenek együtt, Medox meg maradjon velem, mert nagyon jól elvagyunk együtt. Úgy lenne a legjobb mindenkinek szerintem, hogyha ők együtt lennének, én meg Medivel" - közölte.

