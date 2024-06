Hatalmas örömhírt jelentett be Széphalmi Juliska

Ahogy arról korábban beszámolt az Origo, novemberben súlyos balesetet szenvedett Széphalmi Juliska táncművész. Az egyik balettórán roppant meg a térde, amit nem értett, ugyanis naponta többször is csinálta ezt a gyakorlatot. Azonban a baj sokkal nagyobb volt, mint gondolta, ugyanis porcleválása miatt meg kellett operálni a térdét. Hosszú és kemény út állt előtte, ugyanis gyógytornára, rehabilitációra járt, és újra meg kellett tanulnia járni.

Három héttel a műtét után.

Tanulok újra helyesen járni, van egy csomó erősítő gyakorlat, amit folyamatosan csinálnom kell, de ami a lényeg, hogy már nincs mankó, pár nap és lábrögzítő sem kell!

Napról napra nagy a változás és hihetetlen, de egy hete még be sem hajlíthattam a lábamat. Most meg 90 fok! Azért azt már nagyon várom, hogy újra vezessek! De hálás vagyok azért, ahol most tartok a rehabban! Nagy változás ez nekem!" - számolt be még korábban a fejleményekről.

Széphalmi Juliska rehabilitációja sikeres volt, amiről az Instagram-oldalán számolt be követőinek, és azt is megemlítette, hogy ez volt az utolsó alkalom, végre abbahagyhatja a kezelést.

"Fél év munkája! Első és utolsó napom a rehabon! Amikor elkezdtük, magam sem hittem benne, hogy ilyen gyorsan, ilyen mértékű lehet a javulás, gyógyulás! De ehhez kőkeményen kellett harcolni, sokkal jobban mint első alkalommal. (...)

Furcsa érzés ez most, egy időszak lezárult megint.

Hát hagyom, hogy kezdődjön egy új! Mindenkinek kitartást kívánok, aki éppen felépülni szeretne bármiből vagy rehabilitáción van! Ne feledjétek, bármi lehetséges, csak nagyon kell akarni, döntsd el fejben és kezdj bele! Menni fog!" - írta.

Teljesen összetört

Juliskának nem az első, hogy térdproblémája miatt meg kellett operálni, korábban egy év volt a rehabilitáció, de remélte, hogy hamarabb fel tud épülni a műtét után és újra táncolhat. Nemrég az alapvető mozgásával is akadnak még problémák, és hónapokig tartott, míg felépült, folyamatosan gyógytornára járt, voltak olyan napok, mikor teljesen összetört.

Amikor a kocsiban sírok, mert ugye nagyon sokat ülök a dugóban, mindig csak az jár a fejemben, mit gondolhat a többi autós?

Ők látják? Remélem nem.. Na de! Holnap új nap!