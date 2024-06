Széphalmi Juliska teljesen összetört a súlyos balesete miatt

Mint korábban írtuk, váratlan és komoly balesetet szenvedett Széphalmi Juliska, akinek az egyik balettóráján roppant meg a térde az egyik gyakorlat közben. Ő maga sem értette, hiszen ez egy olyan mozdulat, amit naponta többször is megtesz, mégis kiderült, hogy nagyobb a baj, mint gondolta, és meg kellett műteni a porcleválása miatt.

Juliskának nem az első, hogy térdproblémája miatt meg kellett operálni, korábban egy év volt a rehabilitáció, de remélte, hogy hamarabb fel tud épülni a műtét után és újra táncolhat. Nemrég az alapvető mozgásával is akadnak még problémák, és hónapokig tartott, míg felépült, folyamatosan gyógytornára járt, voltak olyan napok, mikor teljesen összetört.

Amikor a kocsiban sírok, mert ugye nagyon sokat ülök a dugóban, mindig csak az jár a fejemben, mit gondolhat a többi autós?

Ők látják? Remélem nem..

Na de! Holnap új nap!

Muszáj továbbmenni, felállni, hinni, bízni!

Szóval, aki most ezt olvasod és lehet, te is mostanában szomorú vagy, nem vagy egyedül! Az élet szép! És holnap is felkel a nap! Többre vagyunk képesek, mint gondolnánk, nekem ezt a sport minden nap megmutatja! Ha padlón vagy, rázd meg magad és kelj föl! Menni fog!" - írta a Facebook-oldalán a színésznő, aki a következő évadban már visszatérhet a színpadra, és ismét táncolhat.

Újra kellett tanulnia járni

Széphalmi tudta, hogy hosszú és kemény út áll előtte, azonban nem adta fel, mindent megtett a gyógyulásáért.

Három héttel a műtét után.

Tanulok újra helyesen járni, van egy csomó erősítő gyakorlat, amit folyamatosan csinálnom kell, de ami a lényeg, hogy már nincs mankó, pár nap és lábrögzítő sem kell!

Napról napra nagy a változás és hihetetlen, de egy hete még be sem hajlíthattam a lábamat. Most meg 90 fok! Azért azt már nagyon várom, hogy újra vezessek! De hálás vagyok azért, ahol most tartok a rehabban! Nagy változás ez nekem!" - számolt be még korábban a fejleményekről.