Meglepő, hogy ki vallott szerelmet a TV2 sztárjának - videó

Mint írtuk, új adásokkal tért vissza a képernyőre a TV2 igen kedvelt vetélkedője, a Szerencsekerék. Kipróbálták magukat a műsorban a Házasság első látásra szereplői is, a mai adásban pedig egy apró kislegény szerelmet vall Sydney van den Bosch-nak. A jelenet videón:

Visszatért a nagy kedvenc

A műsorvezető Kasza Tibi várja a játékosokat, segítőpartnere, a betűket felfedő szerencselány pedig most is Sydney van den Bosch. A Szerencsekerék eredeti verziója, a Wheel of Fortune a ViacomCBS formátuma, a hetvenes évek óta hódít az Egyesült Államokban és világszerte számos országban. A műsor fennállása során hét Emmy-díjat is bezsebelt. A TV2-re 2021-ben tért vissza és azóta is nagy siker.

Megkérték a kezét

Nem sokat bánkódott válását követően Sydney van den Bosch, aki tavaly ősszel árulta el a nyilvánosságnak, hogy elválnak férjével, a focista Egerszegi Tamással. Nem sokan lepődtek meg a bejelentésen, ugyanis régóta többen is gyanakodtak rá, hogy megromlott a házasságuk, de ők ezt folyton cáfolták. A Szerencsekerék szerencselánya elárulta később, hogy igazak voltak a híresztelések, sokkal előbb szakítottak, minthogy ők ezt tavaly nyáron elárulták volna a nyilvánosságnak.

Sydney van den Bosch-t az év elején újra eljegyezték

Instagram

Hét év együttélés után mégis úgy látták jónak, ha vége a viszonyuknak, mivel nagyon sok időt kellett külön tölteniük a különböző életvitelük miatt. Azóta nemcsak a modellre, hanem volt férjére is rátalált a boldogság, nemrég megmutatta új barátnőjét a közösségi oldalán is.

Sydney van den Bosch-t most az újabb esküvőjéről kérdezték, ugyanis új párja, Beni év elején megkérte a modell kezét, amikor együtt Balira utaztak. Bár eddig gyorsan és spontán történtek köztük a dolgok, most állítólag úgy döntöttek közösen, hogy lassítanak és kiélvezik ezt az időszakot és a jegyességüket is, ezért nem kapkodnak az esküvővel.

"Vannak olyan pillanatok az ember életében, amikor tudja: egy percet sem akar eltölteni a párja nélkül, és a lehetséges összes módon szeretné összekötni vele az életét. Ez van a szerelmem, Benjámin és köztem, és ezt a pillanatot éltem meg, amikor eljegyzett. Ez különleges érzés, de mindketten egyetértünk abban, hogy semmit sem szabad elsietni.

Ezért az esküvőről egyedül azt tudom mondani, hogy lesz. Azt viszont, hogy hol, mikor, hogyan és miképp, még mi magunk sem tudjuk.

Abban viszont biztos vagyok, hogy minden részlettel kapcsolatban teljes lesz köztünk az egyetértés" - magyarázta a hot! magazinnak Sydney van den Bosch, aki egyáltalán nem akarja sürgetni a dolgokat.

A mai rohanó világban úgy érzem, minden annyira gyorsan történik, hogy semmit sem élünk meg igazán.

Azt vallom, hogy minden mulandó (ha tetszik ez nekünk, ha nem), és pontosan ezért fontos, hogy megéljük a pillanatokat. Azok a meghatározó momentumok számítanak igazán, amelyek másokban és bennünk is lenyomatot hagynak..." - mondta a TV2 sztárja, aki a mostani kapcsolatát sem szeretné siettetni, így az esküvő még várat magára.