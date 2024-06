Kikerült rengeteg szexi, bikinis kép a szenzációs formában lévő Sári Éviről

Az énekesnő imád utazni, nemrég Ibizáról mutatott követőinek izgalmas videót. Pár héttel korábban Mexikóban járt, újabb, friss posztja pedig az ottani fotókból készült:

Sári Évi nemrég meglepő Instagram-sztorit tett közzé, amelyben egy őt ért hatalmas kellemetlenség miatt a rajongói segítségét kérte - írja a tenyek.hu. "Eltűnt a privát Facebook-oldalam, a Messengerrel együtt" – vázolta fel a problémát a színésznő, majd tanácsot kért azzal kapcsolatban, hogy ez esetben mi a teendő. "Azt írja ki, ha be akarok jelentkezni, hogy ehhez az e-mail címhez / telefonszámhoz nem kapcsolódik profil..." – folytatta tanácstalanul és arra is kitért, hogy duplán védte fiókjait, hiszen még a kétlépcsős hitelesítés is be volt állítva rajtuk. Instagram-oldalát úgy tűnik, visszakapta, 41 ezer követője van.

A cikk folytatódik, lapozzon!