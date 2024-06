Szinte rá sem lehet ismerni a Next Top Model Hungary egykori versenyzőjére - képek

A TV2 nagysikerű tehetségkutatója, a Next Top Model Hungary múlt héten ért véget Mészáros Lili győzelmével. A műsor egyik legmegosztóbb szereplője volt Papp Gabi, aki épp a döntő előtt kényszerült távozni a versenyből, pedig nagyon igyekezett a győzelemért. A sokak által támadott modell elég szókimondó volt, ezért sok konfliktusa volt a villában a többi lánnyal, ami nem tette szimpatikussá sokak számára.

Papp Gabi kiesése előtt mindent megtett, de már nem volt elég

Fotó: TV2

Volt, hogy a zsűri sem nézte jó szemmel Papp Gabi kirohanásait, a feladatokat is többször kritizálta, a meztelen fotózást sem vállalta. Ezért is lepődtek meg, hogy később kérés nélkül mutatta meg meztelen melleit, Merő Péter meg is jegyezte neki, hogy amikor kellett miért nem teljesítette a feladatot. Ekkor már hiába tett meg mindent, a döntő előtt távozni kényszerült a versenyből, a zsűri az értékeléskor azzal indkolta döntését, hogy bár mindig megcsinálja a feladatot, de túl sokat hisztizik, ráadásul a hátán lévő tetoválások miatt nem alkalmas modellnek.

Papp Gabi persze rácáfolt erre az állításra, és továbbra is folytatta a modellkedést hiszen rengeteg felkérést kap, amit előszeretettel mutat meg a közösségi oldalán. Azonban most meglepte a követőit is, hiszen legújabb bejegyzéseiben szinte rá sem lehet ismerni a szexi modellre, akinek külsejével durva változás történt. Papp Gabi haját még a Next Top Model Hungaryben vágták rövidre, amit eleinte nem szeretett volna, hiszen egy durva támadás miatt megsérült a jobb füle.

18 éves voltam, amikor kutyatámadás ért. Számos más sérülés mellett elveszítettem a jobb fülemet. Akkoriban próbálták műtéttel korrigálni. Ma már több lehetőség lenne erre, de mostanra elfogadtam, megszerettem, ez az én különlegességem.

- mesélte a történetet korábban Papp Gabi, aki sokáig rettegett a kutyáktól, de legyőzte félelmét és ma már egy törpetacskó gazdája.

Papp Gabi a műsor óta is tartja az új fazont, azonban most gondolt egyet és kiszőkítette azt, amivel jelentősen megváltozott a külseje, hirtelen fel sem lehet ismerni az egyébként sötétbarna hajszínű modellt, de rengeteg bókot kap a stílusváltás miatt.