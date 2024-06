Szívszorító vallomást tett a súlyos beteg Christina Applegate

Valószínűleg az idei SAG Awards gáláján jelent meg utoljára a nyilvánosság előtt a súlyos beteg Christina Applegate, miután sokat romlott az egészségi állapota. Elmondása szerint forgatni már nem fog, legfeljebb szinkronmunkákat tud még vállalni, legalábbis februárban még ezt állította, viszont azóta is egyre rosszabb az egészségi állapota, súlyos depresszióval küzd a szklerózis multiplex miatt.

Christina Applegate a lányával

Fotó: Christina Applegate / Instagram

Az Egy rém rendes család és a Halott vagy sorozatok sztárja nem először néz szembe komoly egészségügyi gondokkal, azonban ennyire még a daganattal való megküzdése sem viselte meg, mint a szklerózis diagnózisa, ami miatt rengeteg mindenről, az eddigi életéről is le kellett mondania.

Applegate-ről 2008-ban derült ki, hogy korai stádiumban lévő mellrákja van. A színésznő családjában több mellrákos eset is előfordult, többek között az édesanyjánál is kialakult a daganat, ezért Applegate rendszeresen részt vett mammográfiás vizsgálatokon. A rákot ugyan sikeresen legyőzte, 2021-ben jelentette be, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, mely egy súlyos idegrendszert támadó, autoimmun betegség. A sztár, aki - 2022-ben a hollywoodi Hírességek sétányán csillagot kapott -, betegsége miatt visszavonult, jelenleg pedig csak bottal képes közlekedni, azóta súlyos depresszióban is szenved. De volt már korábban anorexiás is, amikor karrierje csúcsán éheztette magát, hogy szerepeket kapjon, elmondása szerint volt, hogy napi öt szem mandulát evett mindössze.

Legújabb interjújában a depressziójáról mesélt, és elég aggasztó gondolatokat fogalmazott meg a műsorban.

Olyan mély depresszióban vagyok most, amit szerintem évek óta nem éreztem... Az az igazi, mély k*b*szott depresszió, ami már engem is megrémít egy kicsit, mert nagyon végzetesnek tűnik számomra.

Most csapdába estem ebben a sötétségben, amit már nem éreztem, nem is tudom, mióta, talán 20 éve" - kezdte az 52 éves színésznő, aki évek óta küzd azért, hogy javuljon az állapota, de mindhiába.

Majd a műsorvezető együttérzően biztatni kezdte, de ekkor igazán mély, szívszorító vallomást tett.

Megmondom őszintén, már nem élvezem az életet. Nem élvezem, már igazán semmit sem tudok élvezni az életben

- idézi a Page Six a színésznő súlyos szavait, aki azt is elárulta, hogy félt visszamenni terápiára is a depressziója miatt, mert nem akarta megosztani senkivel a gondolatait sem.