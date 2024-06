Fantasztikusan néz ki tűzpiros bikiniben a Született feleségek sztárja - kép

A Született feleségek című népszerű sorozatban Hatcher játszotta Susan Mayert, aki állandóan bajba sodorta magát: véletlenül felgyújtotta Edie házát, és meztelenül kizárta magát az otthonából. Az ő karaktere volt a legviccesebb. Teri Hatcher a Született feleségek forgatás befejezése óta szerepet kapott a CBS szitkomjában, a Furcsa párban és a Supergirlben. 2018-ban elindította a Hatching Change nevű YouTube-csatornáját, hogy megmutassa, hogy pozitívan is lehet élni az életet. A műsor négy másik főszereplőjével több konfliktusa is volt, ugyanis a színésznő állítólag dívaként viselkedett, senkivel nem jött ki a forgatásokon, így barátokat sem szerzett a stábból.

Most egy albumnyi képet mutatott a nyaralásáról, köztük pedig egy bikinis képen is felbukkant a közel 60 éves színésznő.

Húsz éve indult a Született feleségek

Húsz évvel ezelőtt, 2004. október 3-án indult a Született feleségek, ami nemcsak külföldön, de itthon is óriási siker volt. A sorozat több család mindennapjait mutatja be, ahol kiderül, hogy a boldog életük csak látszat. A forgatás óta rengeteget változtak a színészek, akadnak olyanok, amelyiküket fel sem lehet ismerni: itt talál róluk korábbi és mostani, friss képeket.

A Született feleségek csapatában

Fotó: ABC

10 érdekesség a Született feleségek Susanjéről

A Született feleségek Susanje, az egykori Lois Lane, vagyis Teri Hatcher december 8-án ünnepli majd a 60. születésnapját. Korábban összeszedtünk róla tíz érdekességet. Az első képernyős munkáját például úgy kapta, hogy csak egy barátját kísérte el a hollywoodi válogatóra, de aztán őt is behívták. Végül meg is kapott egy énekes-táncos szerepet a Szerelemhajó-ban, amelynek aztán 19 epizódjában is feltűnt a hajó tánckarának tagjaként.

A nagy áttörés 1993-ban jött a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai-val, itt 87 epizódon át játszhatta Superman szerelmének, Lois Lane-nek a szerepét. A szuperhős ifjúkorát bemutató Smallville 2001-ben indult, ennek egy 2010-es epizódjában már Lois anyját alakította.

Pályázott a Megőrülök érted főszerepére is, amit aztán Helen Hunt kapott meg, őt Jamie Buchman megformálásáért végül három Golden Globe-bal és négy Emmy-díjjal is jutalmazták. Hatcher maga egy Golden Globe-ot vihetett haza a Született feleségek-ért, de Susan Mayer megformálásáért megkapta az amerikai színészszakszervezet, a SAG díját is, a vígjátéki kategóriában az első olyan színésznőként, akinek az aktuális sorozata az átadáskor még az első évadját sem tudta le.