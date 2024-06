Megszólalt T. Danny, miért alázta meg újra Kecskés Enikőt - videó

Mint korábban írtuk, durva és véres videó készült T. Danny legújabb dalához, melyben egyértelműen újra volt barátnőjének, Kecskés Enikőnek üzent. A dalnak nemcsak a szövege durva, hanem a hozzákészült videó is, melyet a rapper úg jelentett be, hogy eltüntette az összes korábbi bejegyzését az Instagram-oldaláról, csupán néhány véres fotót és videót hagyott fent magáról, melyek Szívtipró című dalához készültek, melyben elég durván fogalmaz exbarátnőjéről.

Egyedi a csaj úgy, mint hat másik, Velem vetetné meg az Andrássy-t, Kussolj, egy Rolexet is kaptál

- címezte a sorokat nagy valószínűséggel Kecskés Enikőnek, akit meg is említ a dalban, annak ellenére, hogy a modell korábban elárulta, épp ezek miatt a durva szakítós dalok miatt is ment tönkre a kapcsolatuk, mely hullámzó volt, így egy korábbi szakításukkor íródott nagy részük. Békülésük után Kecskés nehezményzete, hogy párja ilyen dalokat írt róla és kérése ellenére is kiadta azokat.

A Dancing with the Stars negyedik évadában még Kecskés Enikő is szurkolt szerelmének, a műsor után hamarosan szakítottak

Fotó: Hegyes Berci Instagram

T. Dannynek sem tetszett Kecskés nyilatkozata, amikor hosszas hallgatás után egy podcastben panaszkodott a rapperről, most valószínűleg ezért sem fogta vissza magát a Zsákbamacska műsorvezetőjeként is látható T. Danny, hiszen még erről is említést tesz az új dalban. Most a TV2-nek is megszólalt a nehéz időszakról, hogy tisztázza a helyzetet.

Ez volt nekem a nehéz része az évnek, talán mondhatom, hogy a legnehezebb...

Mindezek mellett nyilván igyekeztem magamat visszahozni az életbe, kicsit újraépíteni magamban mindent" - kezdte a Tények Plusznak a TV2 új sztárja, aki magyarázatot adott a durva dalszövegre és annak brutalitására is.

Mindezek kellettek ahhoz, hogy ebben az időszakban annyi zenét gyártsak és olyan zenéket, amiket mindig is akartam. Ami látszik ebben a klipben, az mind az én lelkivilágomat tükrözi, és azt gondolom, hogy ennél személyesebb videoklipem és - talán a komolytalansága ellenére - dalom még nem volt.

Ebben a klipben, illetve magában a dalban is, az átváltozásomról szól, erről az időszakról, ami nekem az év eleje volt. Az a feleszmélés és új önkép, ami kialakult bennem. Egy kicsit egy új énem, ami felszínre tört és úgy mondom, hagytam előjönni" - magyarázta az összetört szívű rapper, akinek első komoly kapcsolata Kecskés Enikővel volt, ezért is emészti meg ilyen nehezen, hogy véget ért köztük a szerelem.