Így akarja helyrehozni a házasságát Tápai Szabina és Kucsera Gábor - videó

Mint írtuk, Kucsera Gábor a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorában vendégeskedett, ahol az előzetes szerint a házassága megromlásáról, a felesége, Tápai Szabina megcsalásáról is beszélt. Majd egy váratlan fordulatot is tartogattak a nézőknek, amikor Tápai Szabina is megjelent a műsorban, és bejelentette férjével, hogy a nehézségek ellenére mégis kibékültek. Tápai és Kucsera sokáig igyekeztek titokban tartani a döntésüket, azóta is csak ritkán osztanak meg közös tartalmakat. Most mégis úgy döntöttek, hogy megmutatják, hogyan igyekeznek fellobbantani a lángot egymás iránt és helyrehozni a majdnem tönkrement házasságukat.

Még sosem jártam itt! Eljöttünk kicsit csavarogni! Ti jártatok már Milanóban?

- írta a közös videóhoz Tápai, aki egy rövid összefoglalóval jelentkezett, hogyan hagyták el férjével az országot. Egészen Olaszországig utaztak kettesben, és úgy tűnik, hogy remekül szórakoznak egymás társaságában. Bár már korábbanis elárulta, hogy jobb a kapcsolatuk, mint valaha volt, és úgy tűnik, hogy ez igaz is.

Valóságos az, hogy iszonyatosan jó a kapcsolatunk. Tényleg jól működünk együtt mint szülők, aztán, hogy lesz-e ebből valami, vagy nem lesz, ki tudja. Soha ne mondd, hogy soha, én már tényleg ezt mondom

- mondta akkor sejtelmesen, majd nemsokára kiderült, hogy nem véletlenül halogatták a válást mindketten.

Kucsera és Tápai 2013 nyarán házasodtak össze, pár hónappal később született meg Bence nevű fiuk, majd két kislányuk Milla és Bella, aki 2021-ben jött a világra. Majd tíz év után, 2023 februárjában bejelentették, hogy vége a kapcsolatuknak, elválnak. Tápai volt, aki kiteregette a titkaikat a nyilvánosság előtt, a bejelentést is ő tette meg és azt is elárulta, hogy megcsalás is áll a döntés hátterében, amit most Kucsera Gábor el is ismert Hajdú Péternek, majd a drogproblémáira is kitért, ami sokakat ledöbbentett.

A műsort követően az egykori kajakozó büszkén osztotta meg követőivel, hogy újra együtt a család, és állítása szerint sokat változtatott azóta, hogy majdnem mindent elveszített, ami fontos számára az életében.