Újabb esküvőt tartott Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Újra egy családot alkot Kucsera Gábor és Tápai Szabina, akiknek három közös gyerekük született a több mint tíz éve tartó házasságuk ideje alatt. Úgy tűnik, a békülést nagyon komolyan gondolják, ugyanis a napokban templomi esküvőt tartottak, ahol újra örök hűséget fogadtak egymásnak. A páros egy közös képpel emlékezett meg a házassági évfordulójukról és az újrakezdésről.

"2024.06.28. 11 év, 3 gyermek, házasság, majd majdnem válás, aztán mégis házasság. Ebben volt minden már. Óriási küzdelem, sokszor önmagunkkal. De itt vagyunk! Boldog Házassági Évfordulót Nekünk!" - üzenték.

Sokáig titokban tartották, hogy kibékültek

A házaspár tavaly jelentette be, hogy úgy döntöttek, válnak, a nehéz döntésben félrelépés is közrejátszott, amit végül Kucsera el is ismert. Azonban sokaknak gyanús volt, amikor kiderült, hogy a mai napig is házasok, azaz nem sürgetik a válást, és mind a ketten arról számoltak be, hogy jobb a kapcsolatuk, mint valaha.

Bár eleinte tagadták mind a ketten, hogy újra egy pár lennének, végül elárulták, hogy sikerült felállniuk a padlóról és újra együtt élnek. Ez a Beköltözve Hajdú Péterrel forgatásán derült ki, ahol eredetileg Kucsera Gábor volt a vendég, de egy ponton Tápai Szabina is megjelent, együtt jelentették be a nagy hírt.

Pár hónapja már kibékültünk, de szerettük volna ezt egymásra és a gyerekekre koncentrálva megélni, illetve biztosan úgy érezni, hogy ezt meg tudtuk oldani

- hangzott el a nagy vallomás a műsorban, ahol már csókot is váltottak egymással.

A műsorban Kucsera Gábor azt is elismerte, hogy megcsalta gyerekei anyját, de ezt folyamatosan tagadta. Tápai Szabina viszont most arról beszélt, hogy a békülésükhöz muszáj volt ezt is részletesen átbeszélniük.

Ez volt az a pont, amikor tényleg elkezdtem újra hinni benne, mert mi igazából két évig váltunk, csak nem papíron, mert nem úgy adta az élet. Voltak titkok, amiket be kellett, hogy valljon, és amikről én már tudtam más forrásból.

Volt, amin csak nevettünk, mert én másik nőre gondoltam... Mondtam is neki, hogy ne már, még vele is?" – magyarázta a háromgyerekes édesanya, akinek nem volt könnyű dolga, hogy megbocsásson férjének, de valójában be kellett látniuk, hogy egyikük sem akarja elengedni a másikat, ezért is halogatták a válást.