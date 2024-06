Kínos: Channing Tatum hatalmasat bénázott, mégis szerepelt a kultfilmben

Channing Tatum habár többször is bizonyította, hogy jó színész, az egyik filmjében komoly kihívásokkal kellet szembenéznie, amit még most, közel húsz év után is kínosnak érez.

Vágólapra másolva!

A Micsoda srác ez a lány! 2006-ban bemutatott amerikai romantikus filmvígjáték, melynek Channing Tatum és Amanda Bynes a főszereplői. A történet szerint Tatum egy középiskola szívtiprója, aki egy focicsapatban játszik, tehetsége és kinézete pedig mindenkit lenyűgöz. A kínos valóság viszont az, hogy a szere előtt a színész azt sem tudta, hogy hogyan kell focizni, ami szerencsére a képernyőn keresztül nem látszott. Futottam a labda után, ahogy a többektől láttam, és úgy tettem, mint aki tudja, hogy mit csinál. Ez azonban távol állt a valóságtól. Azt hittem, hogy tudok focizni, de tévedtem " - vallotta be egy interjúban. Partnere, Amanda Bynes elárulta, hogy meg kellett küzdenie azért, hogy Tatumot kiválasszák Duke szerepére, mert akkor még nem volt híres. „Most csinált egy Mountain Dew-reklámot, és azt mondtam: „Ez a srác egy sztár – minden lány szeretni fogja”. A producerek erre azt válaszolták, hogy »Ő sokkal idősebb, mint mi, ami probléma lehet. Erre azt mondtam: „Nem számít! Bízz bennem!" - idézte az egykoron pszichiátria kezelés alatt álló színésznőt a The Hollywood Reporter. A bejegyzés megtekintése az Instagramon She's the man (@shesthemanfans) által megosztott bejegyzés Volt feleségével sokáig vitatkoztak A volt házaspár 2006-ban ismerkedett meg a Step up című zenés-táncos mozifilm forgatásán. Közel tízévnyi házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. A párnak van egy kislánya, Everly, akit közös felügyelettel nevelnek a válás óta. Dewannek azóta született egy kisfia új párjától. A feleség bevallotta, hogy küszködtek a gyereknevelési kérdésekben, hiszen filmes munkáik mellett ez nagyon nehéz feladatnak bizonyult. Többek között ezért is formál jogot az exférje Magic Mike című filmjét illető jogdíjakra, mert abban az időszakban rengeteget segített a produkcióval kapcsolatos ügyekben. Dewan azt állítja, hogy korábban a film miatt költözött Londonba, azért hogy családja együtt maradjon és ő gondoskodjon róluk. Nem csak a két filmből, hanem a Magic Mike-on alapuló valóságshowból és egy Las Vegas-i élő showból befolyt összegekre is igényt tart a színésznő.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!