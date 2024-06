Terhes lehet a TV2 sztárja - kép

Gál Boglárkát a Házasság első látásra című realityben ismerhették meg a nézők, a 29 éves lány Szandavári Gergely felesége volt a kísérletben, végül a válás mellett döntöttek. Sokaknak nem volt szimpatikus a fiatal feleség viselkedése, de ő ezen igyekszik túllépni. Bogi egyáltalán nem volt szemérmes típus a műsorban sem, és azóta sem lett az.

Mint ismert, június 3-tól hétköznap este 19:55-től minden idők egyik legnépszerűbb televíziós vetélkedőjében, az új részekkel jelentkező Szerencsekerékben forgatják a kerekeket. A műsorvezető Kasza Tibi várja majd a játékosokat, segítőpartnere, a betűket felfedő szerencselány pedig most is Sydney van den Bosch lesz. A népszerű párosok közül többen is megmutatják, mit tudnak, például Dávid Petra, Kabai András, Boda Gyöngyi és Hegedűs Csaba, valamint Gál Boglárka és Szandavári Gergely.

Az utóbbi páros nemrég vendégeskedett a TV2 népszerű műsorában, a rajongók egy zárt Facebook-csoportban pedig kiszúrtak egy dolgot. Többen azt állítják, hogy Bogi terhes, ugyanis az adásban feltűnően nagy volt a hasa, ami arra enged következtetni, hogy gyereket vár.

"Rossz testtartás, kidugja a hasát" - írta a csoport egyik tagja.

Egy biztos, ha terhes, akkor nem Gergő az apa

- jegyezte meg egy másik.

Ott babuci lesz

- olvasható az észrevétel.

"Vagy terhes, vagy csak hízott hasra" - fűzte hozzá egy hölgy.

A képen valóban nagyobb a TV2 sztárjának a hasa, azonban ez valószínűleg a testtartásának és a kamera szögének köszönhető, a pletykákra pedig még nem reagált a fiatal lány.

Rengeteg kritikát kapott

Gál Bogi saját bevallása szerint nagyon nehezen küzdött meg utólag a műsorban látottakkal, ami után rengeteg kritikával kellett szembenéznie. A TV2 riportjában utólag elárulta, valójában nem a nézők véleménye bántotta igazán, hanem a saját maga által érzett szégyenérzet fájt jobban, mivel visszanézve nem tetszettek neki sem a látottak. Azonban volt férjével a mai napig nagyon jó barátok, folyamatosan kapcsolatban vannak, sokszor találkoznak, mégsem bánták meg, hogy nem maradtak férj és feleség.