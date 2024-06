A TNT-s Inti attól rettegett, hogy soha nem ébred fel

Zuber Krisztián, azaz TNT Inti nemrég árulta el, hogy gyerekkora óta küzd súlyos szívbetegségével, ami egy ideig nem okozott számára különösebb gondot, de 2022 nyár végén súlyosbodott az állapota, ami miatt már többször is műteni kellett. Később újra orvosi ellátásra szorult. "Ez egy katéteres beavatkozás, mert még mindig van ritmuszavarom, amit gyógyszerrel kordában tudnak tartani, viszont meg akarják szüntetni azért, hogy ne kelljen annyi gyógyszert szednem. Katéterrel bemásznak a szívembe, és az izmokat, amik a ritmuszavart okozzák, kiégetik" – nyilatkozta nemrég Inti.

Alig 20 százalékos teljesítményen működött csak a szíve,

mire orvoshoz került. Most harmadszorra is megműtötték, folyamatosan igyekeznek javítani az állapotán. Bár Inti mindig is szívritmuszavarral küzdött, ez sosem gátolta semmiben, mígnem elérkezett egy olyan pontra, ahonnan már nem lehetett figyelmen kívül hagyja a problémát. Egész gyerekkorában sportolt, korábban nem érezte, hogy bármiben hátráltatná a szíve. „5-10 méter séta után már le kellett, hogy üljek, és

a végén már nem mertem elaludni, mert nem kaptam levegőt.

A tüdőm is annyira tele volt vízzel, hogy azt éreztem, hogyha elalszom, nem fogok felkelni” – idézte Intit, azaz Zuber Krisztiánt a Story.

A zenész elkapta a koronavírust, nagyon sokat romlott az állapota. Orvosa úgy fogalmazott, ha elérik, hogy már a normál teljesítmény felén működjön a szíve, akkor annak már nagyon kell örülni. Most már jobban odafigyel, visszafogta a bulizást, kicsapongó életmódot, és sportol is, valamint egy genetikai vizsgálatot is tervez, hogy kiderüljön, átörökíthette-e lányának a betegségét.

