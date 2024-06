Késsel fenyegetőzött, majd szétverte a szomszéd kocsiját az egykori gyereksztár - videó

Nyilvánosan összeomlott Tom Guiry korábbi gyereksztár, a szomszédja dzsipjének egy jókora súlyzóval esett neki. A szomszéd biztonsági kamerája mindent rögzített, így világosan lehetett látni, amint a színész a feje fölé emelte a súlyzót, majd nekivágta a kocsi szélvédőjének – utána pedig elsietett a háza felé, mint aki jól végezte dolgát. Nézze meg a szürreális jelenetet!

Videón Tom Guiry összeomlása:

A videót is közlő TMZ szerint a kiérkező rendőrök már ismét az utca közepén találták Tom Guiryt, aki a felesége iránt kezdett el érdeklődni – mire a szomszéd közbeszólt, hogy a színész összetörte a szélvédőjét. Guiry elismerte a tettét, ekkor már bocsánatot is kért, sőt megígérte, hogy kifizeti a kárt, amit a 35 fontos, jó 16 kilós súlyzóval okozott.

A szomszéd ezzel együtt sem lehetett teljesen nyugodt, a rendőröknek ugyanis megmutatta a csengőre szerelt kamerája korábbi felvételét, amelyen az látszott, hogy Tom Guiry egy késsel a kezében csengetett be hozzá, majd láthatóan idegesen várakozott a feljárón.

Tom Guiry késsel a kezében a szomszéd háza előtt:

Fotó: TMZ / TMZ

Az egyelőre nem derült ki, hogy pontosan mi volt a konfliktus oka, mindenesetre Tom Guirynak nem ez volt az első rendőrségi ügye: 2013-ban azért tartóztatták le Texasban, mert megpróbált arcon rúgni egy rendőrt – majd amikor ez nem sikerült, fejbe vágta.

Ki az a Tom Guiry?

Tom Guiry gyerekszínészként, nagyjából tizenkét évesen tűnt fel első filmjében, az 1993-as A grundban, utána olyan filmekben láthatták a magyar nézők is, mint a Lassie, Az utolsó dobás, a Lázadj! vagy A pokol lovasai.

Tom Guiry még kiskamaszként a Lassie-ben

Fotó: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Felnőttként is számítottak rá Hollywoodban: legutóbb 2022-ben szerepelt a Killing Smallzban, korábban pedig olyan produkciókban is megjelent, mint A Sólyom végveszélyben, a Titokzatos folyó, A Donnelly klán, A visszatérő, a Büntető ököl, a Wonder Wheel: Az óriáskerék vagy a Megbocsáthatatlan.