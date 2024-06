Kiderült, mi lesz a Tompos Kátya gyógykezelésére szánt pénzzel

Énekes szerepei sorában fellépett többek között Goran Bregoviccsal, a Budapest Klezmer Banddel, Hrutka Róberttel, valamint a Söndörgő zenekarral Indiában is. 2013-ban Keresztül Európán címmel jelent meg első szólólemeze. Több filmben játszott főszerepet, látható volt a Valami Amerika 2-ben (2008), a Poligamyban (2009), a Köntörfalakban (2010), a Nőm, nejem, csajomban (2012), a Coming outban (2013), a Valami Amerika 3-ban (2018) vagy a Most van most (2019) című alkotásban.

Munkásságát 2005-ben Máthé Erzsi-díjjal ismerték el. 2009-ben Gundel Művészeti Díjjal, 2010-ben Junior Prima Díjjal tüntették ki. 2014-ben Jászai Mari-díjat kapott.