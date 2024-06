Különleges emléket osztott meg a TV2 sztárja Tompos Kátyáról

Mint ismert, 41 évesen, hosszan tartó betegség után péntek hajnalban meghalt Tompos Kátya Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekes - tudatta a család és Tompos Kátya menedzsmentje az MTI-vel pénteken.

Betegségéről keveset lehetett tudni, csak május elején derült ki, hogy két éve tartó visszavonulásának oka egy ritka daganatos megbetegedés, melynek gyógykezelésére csak egy speciális módszer van, ami hazánkban nem elérhető. Ebben szerettek volna neki segíteni kollégái és barátai, akik rábeszélték, hogy hadd szervezzenek gálaestet és gyűjtést, hogy megkaphassa a kezelést, de sajnos már túl késő volt.

A színésznőről a közmédia és a TV2 megemlékezett, a hazai sztárok pedig egymás után búcsúztak tőle a közösségi oldalaikon.

Most Bányai Noémi, a Sztárban Sztár leszek! felfedezettje is megszólalt a tragédiáról, aki kislányként együtt dolgozott Tompos Kátyával.

"Még 2010-ben a Novák Eszter rendezte a Szegedi Szabadtéri Játékokon a My Fair Lady-t, akkor dolgoztunk együtt először, majd 2011-ben a Valahol Európában című darabban is volt lehetőségem hozzá. Ekkor még nagyon fiatal voltam, de már akkor is nagyon felnéztem rá. A

My Fair Lady egyik próbájának szünetében pont egyedül voltam egy játékkal a kezemben, amikor odajött hozzám és megkérdezte, milyen játékom van, majd játszott is velem.

Nagyon nyitott és közvetlen volt, sőt az volt számomra a meglepő, hogy mennyi szeretetet tudott sugározni a környezetének" - emlékezett vissza az énekesnő a megismerkedésük pillanatára.

Tompos Kátya halálhíre megrendítette őt.

Fotó: Bányai Noémi / Instagram

"Pont reggel kilenckor küldtem el anyunak, hogy mennyire jó, hogy összegyűlt a pénz a kezeléseire, majd kicsit később érkezett a hír, hogy elment.

Nagyon szíven ütött ez most.

Azért is rendített meg ennyire, mert mi is keresztül mentünk anyukámmal a rákon, így pontosan tudjuk, hogy mennyire nehéz ez a küzdelem.

Tényleg abban reménykedtünk, hogy így, hogy összegyűlt a pénz, sikerülhet kigyógyulnia, hiszen egy nagyon erős nő, de sajnos nem sikerült

- mesélte megrendülten a Borsnak.

A gyógykezelésre összegyűjtött pénzről is rendelkezett

Tompos Kátya már sejtette, hogy nem biztos, hogy túléli és eljut az immunterápiára, amire gyűjtöttek, ezért rendelkezett, hogy halála esetén a befolyt összeggel mi történjen. Ez a saját Facebook-oldalán közzétett közleményből derül ki, melyben menedzsmentje jelentette be a váratlan halálhírét.