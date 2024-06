Így kezdődött Tompos Kátya súlyos betegsége

Tragikus körülmények között, hosszan tartó betegség után halt meg Tompos Kátya, 41 éves korában. Betegségéről keveset lehetett tudni, csak május elején derült ki, hogy két éve tartó visszavonulásának oka egy ritka daganatos megbetegedés, melynek gyógykezelésére csak egy speciális módszer van, ami hazánkban nem elérhető. Ebben szerettek volna neki segíteni kollégái és barátai, akik rábeszélték, hogy hadd szervezzenek gálaestet és gyűjtést, hogy megkaphassa a kezelést, de sajnos már túl késő volt, ugyanis Tompos Kátya május 31-én, pénteken meghalt.

A színésznő addig dolgozott, ameddig csak tudott, és habár állapota súlyos volt, mindenkit váratlanul ért a halálhíre. Egyik napról a másikra lett nagyon rosszul, ezért családja a kórházba vitték őt. A Bors információi szerint ártalmatlan, megfázásos tünetekkel, köhögéssel kezdődött a betegsége, majd később komolyabb szervi problémák léptek fel nála, ezért az állapota is fokozatosan romlott. Az orvosok ugyan mindent megtettek, azonban Kátya szervezete nem bírta tovább, az évekig tartó, súlyos betegségbe 41 évesen halt bele.

Rengetegen segítettek neki

A lap azt írja, hogy a színészek, művészek mellett több civil ember is adományozott Tompos Kátya kezelésére, sőt olyanok is, akik szegényebb körülmények között élnek. A jótékonysági gálán közel hétszázan vettek részt, a kezelés ára szerencsésen összegyűlt, sőt még több is.

Nemcsak erre a gyógykezelésre gyűlt össze, hanem lehet, hogy még egy olyan drágább kezelésre is, amiről nem is álmodtunk.

Ez tényleg olyan, mintha az ország összefogott volna valakiért. Az emberek megmutatták, hogy össze tudnak tartani még ebben a fura világban is” - nyilatkozta korábban Hrutka Róbert, Tompos Kátya egyik legjobb barátja, aki elmondta, hogy szegedi gálán a színésznő személyesen nem tudott részt venni, mert állapota miatt kórházban feküdt.

Énekesnőként is nagyon sokan szerették

Tompos Kátya nemcsak színésznőként, de énekesnőként is ismert volt, saját YouTube-oldalán főleg a dalait, videoklipjeit, fellépései részleteit osztotta meg. Az egyik felvételen épp "személyes kedvencétől", Jacques Breltől énekelte el a La Valse à mille temps című dalt az Óbudai Danubia Zenekar közreműködésével. A videó 2019-ben készült a Művészetek Palotájában, nézze meg!