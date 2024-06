Kiderültek a részletek Tompos Kátya temetéséről

Tompos Kátya Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekes 41 éves korában halt meg, hosszan tartó és ritka daganatos megbetegedése következtében. Betegségéről csak keveset lehetett tudni, és csak május elején derült ki, hogy ez volt a visszavonulásának oka.

Tompos Kátyáért olyan összefogást tanúsított ez az ország, amit már nagyon régen nem láthattunk. Aki csak tehette, támogatta a Fábián Juli Emlékalapítványon keresztül indított gyűjtést, a civilek mellett pedig komplett cégek aktivizálták magukat. Több színház is csatakozott a gyűjtéshez - írja a Bors.

A színésznőnek egy speciális gyógykezelésére, egy innovatív immunterápiára lett volna szüksége, ami hazánkban nem elérhető. Ebben szerettek volna segíteni kollégái és barátai, akik rábeszélték, hogy hadd szervezzenek gyűjtést azért, hogy megkaphassa a kezelést, de sajnos már túl késő volt. Tompos Kátya viszont felkészült arra az esetre, ha nem éli túl, és rendelkezett az összegyűlt összeg sorsáról is, de a részletekről még nincs információ.

A jótékonysági gálán közel hétszázan vettek részt, a kezelés ára szerencsésen összegyűlt, sőt még több is.

Nemcsak erre a gyógykezelésre gyűlt össze, hanem lehet, hogy még egy olyan drágább kezelésre is, amiről nem is álmodtunk. Ez tényleg olyan, mintha az ország összefogott volna valakiért. Az emberek megmutatták, hogy össze tudnak tartani még ebben a fura világban is” - nyilatkozta korábban Hrutka Róbert, Tompos Kátya egyik legjobb barátja, aki virrasztást is szervezett a színésznő emlékére, melyet június 7-én este, a Várkert Bazárban tartottak meg.

A szervezők azt kérték a virrasztásra érkezőktől, hogy Tompos Kátyára emlékezve hozzanak magukkal egy mécsest és ha lehet, színes virágokat.