Így néz ki félmeztelenül az 56 éves Toni Braxton - fotók

Toni Braxton tavaly októberben lett 56 éves, aminek kapcsán meztelenül mutatta meg magát az Instagramon, a napokban pedig ismét merész képet tett közzé magáról a közösségi oldalán: a fotón félmeztelenül, egy szál bugyiban látható a korábbinál jóval hosszabb hajjal. Nézze meg a posztját a következő oldalon!

Ki az a Toni Braxton?

Toni Braxton hétszeres Grammy-díjas (és további tizennégy alkalommal jelölt) énekesnő, aki már bemutatkozó lemezével, az 1993-as Toni Braxtonnal óriási sikert ért el: az album első lett a Billboard slágerlistáján, nyolcmillió eladott példánnyal pedig többszörös platinalemez lett.

Az album nagy slágere volt az Un-Break My Heart, amely a magyarországi Mahasz-listán is az ötödik helyig jutott, több más országban azonban az élre került, az összesített európai slágerlistán, a Eurochart Hot 100-on is az első helyen szerepelt annak idején.

Toni Braxton két Grammy-díjjal 1994-ben

Fotó: AFP/TIMOTHY A. CLARY / AFP/TIMOTHY A. CLARY

Toni Braxton eddig összesen kilenc saját stúdiólemezt jelentetett meg 1993 és 2020 között, illetve 2014-ben kiadtak egy közös albumot Babyface-szel is. Legutóbbi lemeze a Spell My Name volt, amelyen Babyface szintén közreműködött olyan énekesek és dalszerzők mellett, mint Missy Elliott, Patrick "J. Que" Smith, Chris Braide, Dapo Torimiro, H.E.R. vagy Soundz.

Toni Braxton aztán színésznőként is kipróbálta magát, saját videoklipjei mellett olyan filmekben és sorozatokban jelent meg, mint a Békés családi tűzfészek, A sors keze vagy idén a Jószomszédok.

Nézze meg félmeztelenül a következő oldalon!