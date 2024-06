Először jelent meg nyilvánosan a barátnőjével a Nagy Ő - fotó

A korábbi Nagy Őnek, Tóth Dávid világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajakozónak már egy ideje új barátnője van, akiről már korábban is beszélt, a közösségi médiában is megmutatta – a nyilvánosság előtt azonban csak most jelentek meg először együtt.

A pár a negyedik Bad Boys-film, a Bad Boys – Mindent vagy többet budapesti premierjén mutatkozott, az ott készült közös képüket maga Tóth Dávid is közzétette egy Instagram-sztoriban. Nézze meg a fotót!

Tóth Dávid és a barátnője, Tímea a Bad Boys – Mindent vagy többet bemutatóján:

Tóth Dávid a barátnőjével

Fotó: Instagram/Tóth Dávid

Egy edzőteremben ismerkedtek meg

Tóth Dávid és a fogorvosként dolgozó Tímea már Egyiptomban is voltak közösen nyaralni, de a sportoló egyébként sokáig óvatosan fogalmazott a barátnőjével kapcsolatban.

"Egy edzőteremben ismerkedtünk meg Timivel, és több mint három hónapja vagyunk együtt. Nem nagy idő, de én mégis nagyon bizakodó vagyok.

Azt a pici pluszt, amit rég nem éreztem egy lánynál, azt nála újra érzem...

Igazából minden nap együtt vagyunk Timivel, úgyhogy küszöbön áll az összeköltözés. Mire is várjunk? Nagyon egy hullámhosszon vagyunk, hasonló a gondolkodásunk, az értékrendünk. Mindketten úgy érezzük, hogy nagyon összeillünk" – mondta korábban Tóth Dávid.

"Semmit sem akarok elkiabálni, de igen,

lehet, hogy Timi a nagy ő az életemben.

Intelligens, humoros, sportos életet él, mint én, és nagyon szép is. Nagyon pozitív számomra, hogy a munkája miatt is fel tudok rá nézni, hiszen gyönyörű szakmája van, fogorvos" – tette hozzá.

"Nem akarok semmit elkiabálni, még nagyon az elején vagyunk. Bizakodó vagyok, az biztos! Egyedül élek a lakásomban, de nagyon keveset vagyok most már egyedül" – nyilatkozta még korábban, márciusban a kajakozó.

A Nagy Őben nem talált szerelmet

Tóth Dávid 2021-ben még a TV2 társkereső műsorában, A Nagy Őben kereste a szerelmet, a lányok közül végül Laurát választotta – csupán két hónapig maradtak azonban együtt, a nő utána a főnökével jött össze.