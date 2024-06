Tóth Gabi állandóan azon agyal fel van-e készülve mindenre

Tóth Gabi és táncos párja, Papp Máté Bence júliusra tábort szerveznek, ahol a tánc és a zene mellett az íjászat is szerepet kap – amire az énekesnő lovas fotójával is utalt az Instagramon a felhívásban:

"Nemrég kimentünk terepszemlére, hogy megnézzük a helyszínt, és mi is kipróbáljunk mindent.

Hosszú évek után íjászat közben éreztem először azt, hogy nem a problémáimra fókuszáltam,

hanem teljesen ki tudtam szakadni a gondolataimból, szédületes volt és felszabadító. Látszólag nem egy nehéz művelet, de igazából ez egy nagyon komoly belső munka, óriási koncentrációt igényel. Némethy Zoltán, a Némethy Lovasíjász Akadémia vezetője is mindig mondja, hogy ez egy elképesztő lelki utazás" – magyarázta új hobbijáról Tóth Gabi a Borsnak.

Állandóan azon agyalok, hogy jól van-e a kislányom, hogy jó anya vagyok-e,

fel vagyok-e készülve mindenre, közben ott van a rengeteg munka és minden egyéb más, emiatt én sokszor nem is tudok feloldódni igazán" – tette hozzá arról, hogy sokszor miért nem tudja elengedni magát.

Mindent a gyerekekért

Tóth Gabi az interjúban arról is beszélt, hogy korábban komoly gerincfájdalmai voltak, de már jobban van: "Hamar helyreraktak, a gerincspecialista is a prevencióban hisz, így erre állandóan figyelnem kell. Nyilván segít az is, hogy amióta Mátéval együtt vagyunk, folyamatosan táncolunk, mozgásban vagyunk, és sokkal jobb lett a kondim is.

A tánc felszabadít, ezért is várjuk ennyire ezt a tábort.

Rengeteg gyerekprogram lesz, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy adjunk egy kis önbizalmat azoknak a kicsiknek, akiknek kevesebb van, mert mondjuk zárkózottabbak, vagy bántják őket az iskolában. Sajnos a mai világban ez nagyon sokszor előfordul, de mi tudunk segíteni ezen, hiszen nekem is van benne tapasztalatom, hogyan kell kezelni ezeket a szituációkat, Máté pedig tanárként kimondottan jól ért a gyerekek nyelvén. Szakemberek jönnek velünk: mentálhigiénés szakember és pedagógusok, akik mind a gyerekek értékeit képviselik és erősítik majd. Többek között ez is a táborunk küldetése" – mondta.