Tóth Gabi nem bírta szó nélkül hagyni Krausz Gábor legújabb fotóját

Krausz Gábor a hétvégén, apák napja alkalmából tett közzé egy képet, melyen Tóth Gabival közös kislányával, Krausz Hannarózával az ölében látható. A séf fotójától teljesen elolvadtak a követők, a kép pedig azért is nyerte el sokak tetszését, mert ezúttal nem takarta ki semmivel a kislány arcát, sok idő után először mutatta meg először Hannarózát.

"Apának lenni a világon a legjobb. Boldog Apák napját" - írta oldalán a séf, a tündéri képet pedig Tóth Gabi sem tudta szó nélkül hagyni. "Boldog Apák napját" - írta ő is a kommentek között.

Tóth Gabi nem hagyta szó nélkül a tündéri képet

Mindketten boldogok új párjaikkal

Nem tudni, hogy az egykori házaspár jelenleg milyen viszonyban van egymással. Tavaly nyáron jelentette be Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy házasságuk nem működik, és külön utakon folytatják. A hír sokakat megdöbbentett akkor, azóta már hivatalosan is véget ért a házasságuk. Mind a ketten elárultak egy-két részletet a miértekről, de túl sok információt kislányukra való tekintettel nem akartak elárulni.

Később Tóth Gabi is adott egy hosszabb interjút, elmesélte, mennyik küzdöttek, mennyit harcoltak azért, hogy megmentsék a házasságukat, de ez a tervük nem vált be. Mindketten végig azt tartották szem előtt, hogy egyetlen gyerekük, Hannaróza a legkevésbé sérüljön, és úgy tűnik, ebben remekül együtt tudtak működni.

Azóta a sztárséfnek és az énekesnőnek is új párja van, és a kislány mindkettejükkel jól kijön. Tóth Gabi és Papp Máté Bence már több felvételt is mutatott Hannarózával, volt, hogy édesanyja új párjával palacsintát is sütöttek közösen. Krausz Gábor a Dancing with the Stars óta együtt van Mikes Annával, akivel a negyedik évadot meg is nyerték, bár eleinte titkolták a kapcsolatot. A sztárséf már beszélt arról, hogy Hannaróza nagyon szereti az új választottját, úgy fogalmazott, hogy valóságos "Anna-mánia" van a kislányánál, még táncolni is tanul tőle.

Ritkán mutatják meg a kislányukat

A Dancing with the Stars legutóbbi győztese az egyik nyári hétvégét a Mátrában töltötte, onnan posztolt a közösségi oldalán a lányával, de a képen mindketten háttal voltak. Mint írtuk, Tóth Gabi is kitett nemrég több posztot, ahol együtt énekel Hannarózával, igaz, a kislány arca azokon a videókon sem látható.