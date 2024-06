Tóth Gabi teljesen összetört: elvesztette az édesanyját - videó

Tóth Gabi és Krausz Gábor 2023 nyarán jelentették be, hogy hat év után elválnak. A döntés nemcsak a nyilvánosságot, de a családtagokat is sokkolta. Az énekesnő most először mesélt arról, hogy a döntése miatt az édesanyját is elvesztette.

Ahogy arról korábban beszámolt az Origo, izgalmas és egyedi videó podcastot indított a TV2 Csoport TV2 Titkok Ramónával címmel. A TV2 Play-en tíz héten át jelentkező új műsor háziasszonya Lékai-Kiss Ramóna, aki minden epizódban egy-egy hírességet mutat be megvizsgálva életük kihívásait, sikereit, kudarcait és azokat a pillanatokat, amelyek formálták őket. Minden epizód izgalmas utazás a hírnév mögé, hogy jobban megértsük és megszeressük azokat az embereket, akik az életünk részévé váltak. A videó podcast premier adása június 19-én volt, melynek első vendége Tóth Gabi. Az énekesnő tavaly nyáron jelentette be, hogy a Krausz Gáborral kötött házasságuk nem működik már tovább, ezért hat év után külön folytatják az életüket. A hír sokakat megdöbbentett, ugyanis úgy tűnt, hogy a két pár között minden rendben van. Bevallotta, hogy ő kezdeményezte a szakítást. Lezárta a házasságát, nem folytatott viszonyt egy harmadik féllel, ugyanis tisztelte és szerette egykori társát, akitől egy kislánya, Hannaróza is született. Nem sokkal később bejelentette, hogy újra rátalált a szerelem a táncos Papp Máté Bence oldalán. Tóth Gabi döntését édesanyja nehezen tudta feldolgozni, olyannyira, hogy alig beszélnek, kapcsolatuk megromlott. Az énekesnő teljesen összetört, most először mesélt az okokról. "Lehet ítélkezni, de nem látják az emberek, hogy mibe vagyunk. Mindenki azt mondta, hogy szedd össze magad, erősnek kell lenned, mert ott van a gyereked. Ezt megkaptam a családtagjaimtól is. Remélem, hogy nem veszítettem el, de most megpróbálom elfogadni, hogy ezt nem tudta még feldolgozni. Az édesanyámról van szó" - részletezte. Hagyok időt, és majd alakul...Bízom abban, hogy ha ezt az interjút is megnézi, akkor érteni fogja, hogy miért így döntöttem. Őt inkább azok viselték meg, amit írtak rólam a kommentelők. Ezek őt teljesen a padlóra küldték. Édesanyámmal olyan viszonyunk volt, amire minden gyerek vágyik. Együtt buliztunk, barátnők voltunk. Bízom benne, hogy visszatalálunk egymáshoz" . mesélte zokogva Tóth Gabi a podcast műsorban.

Elárulta azt is Lékai-Kiss Ramónának, hogy mivel rengeteg támadást, kritikát kap, többen azzal fenyegették őt, hogy megölik, vagy elvágják a torkát.

